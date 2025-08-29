Украина на следующей неделе проведет переговоры посвященные вопросам гарантий безопасности. Это будет европейский трек на уровне лидеров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время брифинга с журналистами.

Что сказал Зеленский о европейском треке по гарантиям безопасности?

На следующей неделе европейский трек. Я думаю, что мы будем организовывать на уровне лидеров, потому что некоторые надо ставить точки относительно гарантий безопасности. Хочется, чтобы мы шли одним путем, понимали друг друга. Поэтому, думаю, мы на разных площадках будем иметь несколько встреч,

– заявил президент.

Украинский лидер подчеркнул, что планирует обсуждать с европейскими руководителями гарантии безопасности в формате, подобном к статье 5 НАТО.

Зеленский также рассказал, что на этой неделе украинская делегация работает в Катаре, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ, Швейцарии и США. А в субботу, 30 сентября, вечером запланирован брифинг по итогам работы в этих странах.

Кроме того, президент отметил, что глава ОП Андрей Ермак 29 августа встретится со спецпосланником Трампа Стивом Виткоффом, госсекретарем США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Венсом.

Также к встрече присоединятся председатель СНБО Рустем Умеров и заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица. Руководитель ОП вместе со спецпосланником президента США должны проговорить, о чем Зеленский договаривался с Трампом.

Глава государства также отметил, что Умеров ответственный за другой трек. Секретарь СНБО отдельно ведет переговоры с турецкой стороной.

Какова позиция Украины, России и партнеров по гарантиям безопасности?