Україна наступного тижня проведе перемовини присвячені питанням гарантій безпеки. Це буде європейський трек на рівні лідерів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час брифінгу із журналістами.

До теми У позиції Трампа щодо гарантій безпеки для України відбулася ключова зміна, – FT

Що сказав Зеленський про європейський трек щодо гарантій безпеки?

На наступному тижні європейський трек. Я думаю, що ми будемо організовувати на рівні лідерів, тому що деякі треба ставити точки щодо гарантій безпеки. Хочеться, щоб ми йшли одним шляхом, розуміли одне одного. Тому, думаю, ми на різних майданчиках будемо мати кілька зустрічей,

– заявив президент.

Український лідер підкреслив, що планує обговорювати з європейськими очільниками гарантії безпеки у форматі, подібному до статті 5 НАТО.

Зеленський також розповів, що цього тижня українська делегація працює у Катарі, Саудівській Аравії, Туреччині, ОАЕ, Швейцарії та США. А у суботу, 30 вересня, ввечері запланований брифінг за підсумками роботи в цих країнах.

Окрім того, президент зазначив, що глава ОП Андрій Єрмак 29 серпня зустрінеться зі спецпосланником Трампа Стівом Віткоффом, держсекретарем США Марко Рубіо та віцепрезидент США Джей Ді Венсом.

Також до зустрічі долучаться голова РНБО Рустем Умєров та заступник глави МЗС України Сергій Кислиця. Керівник ОП разом зі спецпосланником президента США мають проговорити, про що Зеленський домовлявся із Трампом.

Глава держави також наголосив, що Умєров відповідальний за інший трек. Секретар РНБО окремо веде перемовини з турецькою стороною.

Яка позиція України, Росії та партнерів щодо гарантій безпеки?