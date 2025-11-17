Операция "Мидас": ГБР открыло дела против двух своих сотрудников
- ГБР возбудило два уголовных производства в отношении собственных сотрудников после антикоррупционной операции НАБУ и САП в сфере энергетики.
- Среди обвиняемых по делу о коррупции на "Энергоатоме" фигурируют министр юстиции, министр энергетики и несколько других высокопоставленных чиновников.
ГБР возбудило два уголовных производства в отношении собственных сотрудников после антикоррупционной операции НАБУ и САП в сфере энергетики. Речь идет о возможном получении взятки и злоупотреблении служебными полномочиями.
В Государственном бюро расследований сообщили о начале следственных действий. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий руководителя управления внутреннего контроля ГБР Богдана Чобитка.
Смотрите также Жена фигуранта "пленок Миндича" Фурсенко купила квартиру за 400 тысяч долларов
В чем обвиняются сотрудники ГБР?
На заседании временной следственной комиссии по экономической безопасности в Верховной Раде 17 ноября Чобиток заявил, что в ГБР сразу отреагировали на информацию, которую озвучил прокурор при избрании меры пресечения одному из фигурантов дела о коррупции на Энергоатоме. По его словам, по инициативе директора ведомства все материалы дела были собраны и переданы в Главное следственное управление. Уже 14 ноября было открыто два уголовных производства.
Спланированы определенные следственные действия, есть определенные направления, по которым мы будем работать. В дальнейшем будем отчитываться ВСК по этому поводу,
– сказал он.
Также во время заседания ВСК Чобиток отметил, что эти шаги являются лишь началом работы по новым производствам. В то же время он добавил, что 17 ноября управление внутреннего контроля ГБР обратилось в НАБУ с запросом о предоставлении разрешения на проведение следственных действий в отношении фигурантов, которые известны в деле под условными обозначениями "М" и "Б".
Кто еще фигурирует в деле о коррупции на Энергоатоме?
По информации СМИ, главой преступной группировки, которая требовала откаты у партнеров Энергоатома был бизнесмен, совладелец Студии "Квартал 95" Тимур Миндич.
Известно, что одним из руководителей преступной схемы является министр юстиции Герман Галущенко, более известный в пленках НАБУ как "Профессор". Во вторник, 18 ноября Верховная Рада должна проголосовать за отставку министра.
Еще одной фигуранткой, которую уволит Рада 18 ноября, является министр энергетики Светлана Гринчук. Известно, что она еще 12 ноября написала заявление о своей отставке.
Засветился в этой схеме и бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов. По информации следствия, мужчина получил 1,2 миллиона долларов США и почти 100 тысяч евро наличными, связанных с легализацией средств через так называемые "бэк-офисы" Миндича.
Также среди фигурантов дела представитель НАЭК "Энергоатом" по физической защите и специальной безопасности – Дмитрий Басов, больше известный как "Тенор". Однако он заявляет, что не был привлечен к делу, и более того – даже не знаком с Миндичем.
Среди других участников преступной группировки – Игорь Миронюк, советник Германа Галущенко и Якоб Хартмут – вице-президент, который исполняет обязанности члена правления "Энергоатома".