Операція "Мідас": ДБР відкрило справи проти двох своїх співробітників

ДБР порушило два кримінальні провадження щодо власних співробітників після антикорупційної операції НАБУ та САП у сфері енергетики. Мовиться про можливе отримання хабаря та зловживання службовими повноваженнями.

У Державному бюро розслідувань повідомили про початок слідчих дій. Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар керівника управління внутрішнього контролю ДБР Богдана Чобітка.

Дивіться також Дружина фігуранта "плівок Міндіча" Фурсенка купила квартиру за 400 тисяч доларів

У чому звинувачуються співробітники ДБР?

На засіданні тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки у Верховній Раді 17 листопада Чобіток заявив, що у ДБР одразу відреагували на інформацію, яку озвучив прокурор під час обрання запобіжного заходу одному із фігурантів справи про корупцію на Енергоатомі. За його словами, за ініціативи директора відомства усі матеріали справи були зібрані та передані до Головного слідчого управління. Вже 14 листопада було відкрито два кримінальні провадження.

Сплановані певні слідчі дії, є певні напрямки, по яких ми будемо працювати. Надалі будемо звітувати ТСК з цього приводу,

– сказав він.

Також під час засідання ТСК Чобіток наголосив, що ці кроки є лише початком роботи за новими провадженнями. Водночас він додав, що 17 листопада управління внутрішнього контролю ДБР звернулось до НАБУ із запитом про надання дозволу на проведення слідчих дій щодо фігурантів, які відомі у справі під умовними позначеннями "М" та "Б".

Хто ще фігурує у справі про корупцію на Енергоатомі?