В сети распространялась информация, что городского голову Одессы Геннадия Труханова якобы лишили украинского гражданства. Сейчас никаких решений по этому поводу принято не было, а сам мэр продолжает выполнять свои обязанности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне и ZN.UA.

Принимали ли решение по Труханову относительно украинского гражданства?

Секретарь Одесского городского совета Игорь Коваль прокомментировал журналистам Суспильного информацию о якобы рассмотрении вопроса о гражданстве Труханова комиссией при Президенте Украины. По словам чиновника, мэр сейчас находится в Одессе и продолжает выполнять свои обязанности.

Он (Геннадий Труханов – 24 Канал) в Одессе, насколько я знаю. Проводил сегодня совещание утром с заместителями и директорами департаментов. Пока не будет официальных документов, объяснений, то все остается на месте,

– объяснил Коваль.

По словам секретаря, никаких официальных решений или сообщений по Труханова Одесский городской совет пока не получал.

"Я так считаю, что это должен быть указ президента, тогда уже будет все окончательно ясно. Никаких официальных документов, официальных решений мы до сих пор в Одесском городском совете не имеем", – отметил чиновник.

Также то, что комиссия по гражданству при президенте Украины в настоящее время не рассматривала и не принимала решение о лишении городского головы Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства, подтверждали и источники ZN.UA.

В то же время собеседники издания отметили, что не исключено, что ситуация с гражданством Геннадия Труханова может измениться к вечеру.

24 Канал пытался связаться с Государственной миграционной службой Украины относительно того, лишали ли Геннадия Труханова украинского гражданства. Однако там от комментариев воздержались.

Почему Труханова могут лишить украинского гражданства?