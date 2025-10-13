Мэр Одессы Геннадий Труханов известен своими связями с Россией, криминальным прошлым и неоднократными политическими скандалами. Украинцы призывают Зеленского забрать у политика украинское гражданство.

Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского в понедельник, 13 октября, передает 24 Канал.

К теме Паспорт России, бандитское прошлое и экс-подчиненный Януковича: кто такой Труханов и как стал мэром Одессы

О чем говорится в петиции?

Украинцы обратили внимание главы государства на деятельность Одесского городского руководителя Геннадия Труханова. Они ссылаются на журналистские расследования, которые указывают на наличие у него российского паспорта и налогового номера.

Заметьте! Подтверждение таких фактов означает двойное гражданство, что прямо нарушает 4-ю статью Конституции Украины, где прописан принцип единого гражданства.

Инициатор петиции Откович Мирослав Васильевич подчеркивает, что в условиях полномасштабной войны с Россией такая ситуация несет серьезные риски для национальной безопасности страны.

Кроме того, граждане Украины, которые поддерживают петицию, обращают внимание на публичные действия Труханова. Он, по их словам, отстаивает в медиа и социальных сетях нарративы, которые выгодны России.

Также мэр Одессы защищает памятники, содержащие символику российской имперской политики – это подтверждает официальный перечень Украинского института национальной памяти.

Такие шаги, по мнению авторов обращения, только усиливают потенциальную угрозу от его деятельности для безопасности и обороны Украины.

Ситуацию обострила трагедия, произошедшая в Одессе 30 сентября 2025 года. Тогда из-за сильного ливня и несвоевременного предупреждения властей о непогоде погибли люди – по меньшей мере девять, включая ребенка.

Так, граждане просят Владимира Зеленского тщательно проверить информацию о возможном двойном гражданстве Труханова.

Мы убеждены, что лицо, которое имеет гражданство государства-агрессора, не может занимать выборную должность в Украине,

– говорится в тексте петиции.

Если же эти данные подтвердятся, они требуют применить все предусмотренные законом механизмы для прекращения его украинского гражданства.

К слову, президент рассмотрит зарегистрированную петицию в случае, если она наберет 25 тысяч подписей.

