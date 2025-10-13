Труханова предлагают лишить украинского гражданства
- Украинцы просят президента лишить мэра Одессы Труханова украинского гражданства из-за его связей с Россией.
- Петиция на сайте президента призывает Зеленского проверить информацию и принять меры в случае подтверждения.
Мэр Одессы Геннадий Труханов известен своими связями с Россией, криминальным прошлым и неоднократными политическими скандалами. Украинцы призывают Зеленского забрать у политика украинское гражданство.
Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского в понедельник, 13 октября, передает 24 Канал.
К теме Паспорт России, бандитское прошлое и экс-подчиненный Януковича: кто такой Труханов и как стал мэром Одессы
О чем говорится в петиции?
Украинцы обратили внимание главы государства на деятельность Одесского городского руководителя Геннадия Труханова. Они ссылаются на журналистские расследования, которые указывают на наличие у него российского паспорта и налогового номера.
Заметьте! Подтверждение таких фактов означает двойное гражданство, что прямо нарушает 4-ю статью Конституции Украины, где прописан принцип единого гражданства.
Инициатор петиции Откович Мирослав Васильевич подчеркивает, что в условиях полномасштабной войны с Россией такая ситуация несет серьезные риски для национальной безопасности страны.
Кроме того, граждане Украины, которые поддерживают петицию, обращают внимание на публичные действия Труханова. Он, по их словам, отстаивает в медиа и социальных сетях нарративы, которые выгодны России.
Также мэр Одессы защищает памятники, содержащие символику российской имперской политики – это подтверждает официальный перечень Украинского института национальной памяти.
Такие шаги, по мнению авторов обращения, только усиливают потенциальную угрозу от его деятельности для безопасности и обороны Украины.
Ситуацию обострила трагедия, произошедшая в Одессе 30 сентября 2025 года. Тогда из-за сильного ливня и несвоевременного предупреждения властей о непогоде погибли люди – по меньшей мере девять, включая ребенка.
Так, граждане просят Владимира Зеленского тщательно проверить информацию о возможном двойном гражданстве Труханова.
Мы убеждены, что лицо, которое имеет гражданство государства-агрессора, не может занимать выборную должность в Украине,
– говорится в тексте петиции.
Если же эти данные подтвердятся, они требуют применить все предусмотренные законом механизмы для прекращения его украинского гражданства.
К слову, президент рассмотрит зарегистрированную петицию в случае, если она наберет 25 тысяч подписей.
Скандальные случаи с мэром Одессы: последние новости
Накануне жители Одессы разместили на сайте президента еще одну петицию с требованием создать в регионе военную администрацию, чтобы улучшить общую ситуацию в городе.
Активисты, военные и обычные местные жители обвиняют Труханова в содействии России, игнорировании потребностей армии и коррупционных схемах, которые ослабляют безопасность и мобилизацию.
В частности правозащитник Артем Карташов рассказывал, что мэр Одессы Геннадий Труханов и его окружение тормозят деколонизацию города и поддерживают пророссийские нарративы.
Кроме того, Одесская власть также замешана в махинациях с фиктивным трудоустройством для уклонения от мобилизации, что вредит обороноспособности страны.
Сам мэр семь месяцев не выделяет средства из бюджета на поддержку 122-й бригады ТрО, но тратит деньги на роскошную обувь для поездки на конференцию по восстановлению Украины.