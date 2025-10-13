Мер Одеси Генадій Труханов відомий своїми зв'язками з Росією, кримінальним минулим та неодноразовими політичними скандалами. Українці закликають Зеленського забрати в політика українське громадянство.

Відповідна петиція з'явилася на сайті президента України Володимира Зеленського в понеділок, 13 жовтня, передає 24 Канал.

До теми Паспорт Росії, бандитське минуле і експосіпака Януковича: хто такий Труханов і як став мером Одеси

Про що йдеться в петиції?

Українці звернули увагу глави держави на діяльність Одеського міського керівника Геннадія Труханова. Вони посилаються на журналістські розслідування, які вказують на наявність у нього російського паспорта та податкового номера.

Зауважте! Підтвердження таких фактів означає подвійне громадянство, що прямо порушує 4-ту статтю Конституції України, де прописаний принцип єдиного громадянства.

Ініціатор петиції Откович Мирослав Васильович підкреслює, що в умовах повномасштабної війни з Росією така ситуація несе серйозні ризики для національної безпеки країни.

Крім того, громадяни України, які підтримують петицію, звертають увагу на публічні дії Труханова. Він, за їхніми словами, відстоює в медіа та соціальних мережах наративи, які вигідні Росії.

Також мер Одеси захищає пам'ятники, що містять символіку російської імперської політики – це підтверджує офіційний перелік Українського інституту національної пам'яті.

Такі кроки, на думку авторів звернення, лише посилюють потенційну загрозу від його діяльності для безпеки та оборони України.

Ситуацію загострила трагедія, що сталася в Одесі 30 вересня 2025 року. Тоді через сильну зливу та невчасне попередження влади про негоду загинули люди – щонайменше дев'ятеро, включно з дитиною.

Так, громадяни просять Володимира Зеленського ретельно перевірити інформацію щодо можливого подвійного громадянства Труханова.

Ми переконані, що особа, яка має громадянство держави-агресора, не може обіймати виборну посаду в Україні,

– йдеться у тексті петиції.

Якщо ж ці дані підтвердяться, вони вимагають застосувати всі передбачені законом механізми для припинення його українського громадянства.

До слова, президент розгляне зареєстровану петицію в разі, якщо вона набере 25 тисяч підписів.

Скандальні випадки з мером Одеси: останні новини