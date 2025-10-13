Труханова пропонують позбавити українського громадянства
- Українці просять президента позбавити мера Одеси Труханова українського громадянства через його зв'язки з Росією.
- Петиція на сайті президента закликає Зеленського перевірити інформацію та вжити заходів у разі підтвердження.
Мер Одеси Генадій Труханов відомий своїми зв'язками з Росією, кримінальним минулим та неодноразовими політичними скандалами. Українці закликають Зеленського забрати в політика українське громадянство.
Відповідна петиція з'явилася на сайті президента України Володимира Зеленського в понеділок, 13 жовтня, передає 24 Канал.
До теми Паспорт Росії, бандитське минуле і експосіпака Януковича: хто такий Труханов і як став мером Одеси
Про що йдеться в петиції?
Українці звернули увагу глави держави на діяльність Одеського міського керівника Геннадія Труханова. Вони посилаються на журналістські розслідування, які вказують на наявність у нього російського паспорта та податкового номера.
Зауважте! Підтвердження таких фактів означає подвійне громадянство, що прямо порушує 4-ту статтю Конституції України, де прописаний принцип єдиного громадянства.
Ініціатор петиції Откович Мирослав Васильович підкреслює, що в умовах повномасштабної війни з Росією така ситуація несе серйозні ризики для національної безпеки країни.
Крім того, громадяни України, які підтримують петицію, звертають увагу на публічні дії Труханова. Він, за їхніми словами, відстоює в медіа та соціальних мережах наративи, які вигідні Росії.
Також мер Одеси захищає пам'ятники, що містять символіку російської імперської політики – це підтверджує офіційний перелік Українського інституту національної пам'яті.
Такі кроки, на думку авторів звернення, лише посилюють потенційну загрозу від його діяльності для безпеки та оборони України.
Ситуацію загострила трагедія, що сталася в Одесі 30 вересня 2025 року. Тоді через сильну зливу та невчасне попередження влади про негоду загинули люди – щонайменше дев'ятеро, включно з дитиною.
Так, громадяни просять Володимира Зеленського ретельно перевірити інформацію щодо можливого подвійного громадянства Труханова.
Ми переконані, що особа, яка має громадянство держави-агресора, не може обіймати виборну посаду в Україні,
– йдеться у тексті петиції.
Якщо ж ці дані підтвердяться, вони вимагають застосувати всі передбачені законом механізми для припинення його українського громадянства.
До слова, президент розгляне зареєстровану петицію в разі, якщо вона набере 25 тисяч підписів.
Скандальні випадки з мером Одеси: останні новини
Напередодні жителі Одеси розмістили на сайті президента ще одну петицію з вимогою створити в регіоні військову адміністрацію, щоб поліпшити загальну ситуацію в місті.
Активісти, військові та звичайні місцеві мешканці звинувачують Труханова у сприянні Росії, ігноруванні потреб армії та корупційних схемах, які послаблюють безпеку й мобілізацію.
Зокрема правозахисник Артем Карташов розповідав, що мер Одеси Геннадій Труханов та його оточення гальмують деколонізацію міста і підтримують проросійські наративи.
Крім того, Одеська влада також замішана в махінаціях із фіктивним працевлаштуванням для ухилення від мобілізації, що шкодить обороноздатності країни.
Сам мер сім місяців не виділяє кошти з бюджету на підтримку 122-ї бригади ТрО, але витрачає гроші на розкішне взуття для поїздки на конференцію з відновлення України.