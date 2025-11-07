Придется заплатить больше: Труханову изменили меру пресечения

В пятницу, 7 ноября, Высший антикоррупционный суд пересмотрел меру пресечения бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову. Теперь внесение залога обвиняемому будет стоить несколько дополнительных миллионов гривен.

О таком информирует 24 Канал со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Сколько теперь должен заплатить Труханов?

Коллегия судей частично удовлетворила ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Так, размер залога для Труханова повысили с 30 до 42 миллионов гривен, В то же время суд не поддержал требование стороны обвинения о взятии его под стражу.

Заметьте! Его обвиняют в причастности к преступной организации и незаконного завладения земельными участками территориальной общины города.

Следствие установило, что в период с 2016 по 2019 год участники преступной организации разработали схему незаконного отчуждения земель общины Одессы.

Как сообщили в САП, участки передавались в аренду без проведения открытых конкурсов определенным застройщикам, которые взамен передавали деньги или недвижимость посредникам.

Через подконтрольных лиц в городском совете злоумышленники обеспечивали принятие необходимых решений по аренде. По заключению экспертизы, убытки, нанесенные территориальной общине Одессы, составляют 689 миллионов гривен.

Кроме того, следователи выявили факты легализации средств, полученных от других преступлений, совершенных участниками организации.

Что этому предшествовало?