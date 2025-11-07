Доведеться заплатити більше: Труханову змінили запобіжний захід

У п'ятницю, 7 листопада, Вищий антикорупційний суд переглянув запобіжний захід колишньому меру Одеси Геннадію Труханову. Тепер внесення застави обвинуваченому коштуваватиме кілька додаткових мільйонів гривень.

Про таке інформує 24 Канал із посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Скільки тепер має заплатити Труханов?

Колегія суддів частково задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Так, розмір застави для Труханова підвищили з 30 до 42 мільйонів гривень, Водночас суд не підтримав вимогу сторони обвинувачення про взяття його під варту.

Зауважте! Його обвинувачують у причетності до злочинної організації та незаконного заволодіння земельними ділянками територіальної громади міста.

Слідство встановило, що у період з 2016 по 2019 рік учасники злочинної організації розробили схему незаконного відчуження земель громади Одеси.

Як повідомили в САП, ділянки передавалися в оренду без проведення відкритих конкурсів визначеним забудовникам, які натомість передавали гроші або нерухомість посередникам.

Через підконтрольних осіб у міській раді зловмисники забезпечували ухвалення необхідних рішень щодо оренди. За висновками експертизи, збитки, завдані територіальній громаді Одеси, становлять 689 мільйонів гривень.

Крім того, слідчі виявили факти легалізації коштів, отриманих від інших злочинів, скоєних учасниками організації.

Що цьому передувало?