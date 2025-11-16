Генштаб заявил о поражении НПЗ в Самарской области России и склада БПЛА "Рубикон"

Украинские военные атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. Также поражена база хранения беспилотников вражеского подразделения "Рубикон".

Противник понес серьезные потери. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Там также уточнили последствия недавнего удара по НПЗ "Рязанский".

Какие последствия атаки на Россию?

По данным Генштаба, Силы обороны нанесли удар по мощностям Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области. Это нефтеперерабатывающий завод, ежегодный объем переработки которого составляет 8,8 миллионов тонн.

Предприятие производит более 20 разновидностей товарной продукции. Задействовано в обеспечении российской оккупационной армии - является одним из основных производителей топлива высшего сорта для реактивных двигателей,

– говорится в сообщении.

В районе вышеупомянутого объекта сообщают о взрывах и пожаре. Масштабы последствий пока оценивают. Также под удар попала база хранения беспилотников российского подразделения высшего уровня "Рубикон".

Кроме вышеупомянутого, согласно обнародованной информации, украинским бойцам удалось атаковали перекачивающую станцию горюче-смазочных материалов на временно оккупированной территории Донецкой области.

Есть информация о последствиях удара по НПЗ "Рязанский"

По уточненным данным, в результате недавней атаки повреждены установки переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-4 и ЭЛОУ-АВТ-6, резервуар с нефтепродуктами и эстакаду трубопроводов на соответствующем объекте.

"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и заставить российскую федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины", – добавили в Генштабе.

