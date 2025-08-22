22 августа, 22:54
Россия модернизировала свои дроны-разведчики, чтобы гибло больше украинцев
Основные тезисы
- Россия модернизировала разведывательные дроны "Гербера", добавив осколочную боевую часть.
- Заряд дронов может быть активирован при снятии крышки.
Оккупанты придумывают различные способы, как уничтожить как можно больше украинцев. Опасная находка была обнаружена в разведывательном дроне россиян.
Оказалось, что враг начал начинять свои разведывательные беспилотники "Гербера" осколочной боевой частью. Об этом сообщил глава Центра радиотехнологий Сергей "Флеш", передает 24 Канал.
Что известно о модернизированных "Герберах"?
"Флеш" советует внимательно относиться к российским дронам-разведчикам, ведь они могут оказаться смертельно опасными.
Их заряд, вероятно, может быть активирован при снятии крышки.
Взрывоопасная "Гербера" оккупантов / Фото "Флеш"
Что известно о дроновых ударах России по Украине?
- Ранее сообщалось, что пограничники зафиксировали изменение тактики применения вражеских БПЛА типа "Гербера". Если раньше эти дроны в основном использовались для ведения разведки или как фальш-цели, то теперь все чаще они имеют боевую нагрузку.
- На Сумщине украинские взрывотехники обнаружили новый тип минирования обнаружили новый тип минированиядроны с кассетами противотанковых мин ПТМ-3. "Флеш" отметил, что мины имеют магнитный детонатор и могут использоваться для терактов на дорогах.
- В ГУР сообщили, что Россия применяет новый БПЛА с LTE-связью и возможностью удаленного управления. Он может использоваться как разведывательный или ударный дрон, а также как ложная цель для ПВО.