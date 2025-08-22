Окупанти вигадують різні способи, як знищити якомога більше українців. Небезпечну знахідку було виявлено у розвідувальному дроні росіян.

Виявилося, що ворог почав начиняти свої розвідувальні безпілотники "Гербера" осколковою бойовою частиною. Про це повідомив голова Центру радіотехнологій Сергій "Флеш", передає 24 Канал.

Дивіться також Росія посилила виробництво дронів, Україна – ні: Зеленський назвав причину

Що відомо про модернізовані "Гербери"?

"Флеш" радить уважно ставитися до російських дронів-розвідників, адже вони можуть виявитися смертельно небезпечними.

Їх заряд, ймовірно, може бути активований при знятті кришки.

Вибухонебезпечна "Гербера" окупантів / Фото "Флеш"

Що відомо про дронові удари Росії по Україні?