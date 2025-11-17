Комитет Рады поддержал отставку министра юстиции Галущенко

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 17 ноября принял решение вынести вопрос отставки министра юстиции Германа Галущенко на рассмотрение парламента. В Верховную Раду уже поступило представление премьер-министра о его увольнении.

А также личное заявление Галущенко об отставке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Что известно об отставке Галущенко?

В Раде отметили, что представление премьер-министра об увольнении министра и заявление Германа Галущенко об отставке поступили в Верховную Раду 12 ноября 2025 года. Напомним, что ранее на фоне расследований НАБУ и САП коррупционных схем в энергетике Владимир Зеленский принял решение об изменении состава СНБО.

Согласно ему, бывшая министр энергетики Украины Светлана Гринчук и экс-министр юстиции Украины Герман Галущенко не являются членами СНБО от 14 ноября.

Почему Галущенко подал в отставку: коротко о главном