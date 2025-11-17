Укр Рус
17 листопада, 15:06
Комітет Ради підтримав відставку міністра юстиції Галущенка

Надія Батюк
Основні тези
  • Комітет Верховної Ради ухвалив винести на розгляд парламенту питання відставки міністра юстиції Германа Галущенка.
  • Подання прем’єра та заява Галущенка про відставку надійшли до Ради 12 листопада 2025 року.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики 17 листопада ухвалив рішення винести питання відставки міністра юстиції Германа Галущенка на розгляд парламенту. До Верховної Ради вже надійшло подання прем’єр-міністра про його звільнення.

А також особиста заява Галущенка про відставку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Що відомо про відставку Галущенка?

У Раді зазначили, що подання прем’єр-міністра про звільнення міністра та заява Германа Галущенка про відставку надійшли до Верховної Ради 12 листопада 2025 року. Нагадаємо, що раніше на тлі розслідувань НАБУ та САП корупційних схем в енергетиці Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміну складу РНБО.

Згідно з ним, колишня міністерка енергетики України Світлана Гринчук та ексміністр юстиції України Герман Галущенко не є членами РНБО від 14 листопада.

Чому Галущенко подав у відставку: коротко про головне

  • Раніше НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації. Слідство встановило, що до схеми були залучені високопосадовці. Зокрема, на опублікованих НАБУ плівках фігурує міністр юстиції Герман Галущенко.

  • За даними правоохоронців, учасники організації вимагали хабарі від контрагентів "Енергоатому" та організували офіс для відмивання незаконно отриманих коштів. Згодом стало відомо про відсторонення Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції.