Комітет Ради підтримав відставку міністра юстиції Галущенка
- Комітет Верховної Ради ухвалив винести на розгляд парламенту питання відставки міністра юстиції Германа Галущенка.
- Подання прем’єра та заява Галущенка про відставку надійшли до Ради 12 листопада 2025 року.
Комітет Верховної Ради з питань правової політики 17 листопада ухвалив рішення винести питання відставки міністра юстиції Германа Галущенка на розгляд парламенту. До Верховної Ради вже надійшло подання прем’єр-міністра про його звільнення.
А також особиста заява Галущенка про відставку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Верховної Ради.
Що відомо про відставку Галущенка?
У Раді зазначили, що подання прем’єр-міністра про звільнення міністра та заява Германа Галущенка про відставку надійшли до Верховної Ради 12 листопада 2025 року. Нагадаємо, що раніше на тлі розслідувань НАБУ та САП корупційних схем в енергетиці Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміну складу РНБО.
Згідно з ним, колишня міністерка енергетики України Світлана Гринчук та ексміністр юстиції України Герман Галущенко не є членами РНБО від 14 листопада.
Чому Галущенко подав у відставку: коротко про головне
Раніше НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації. Слідство встановило, що до схеми були залучені високопосадовці. Зокрема, на опублікованих НАБУ плівках фігурує міністр юстиції Герман Галущенко.
За даними правоохоронців, учасники організації вимагали хабарі від контрагентів "Енергоатому" та організували офіс для відмивання незаконно отриманих коштів. Згодом стало відомо про відсторонення Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції.