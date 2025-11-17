Комітет Ради підтримав відставку міністра юстиції Галущенка

Комітет Верховної Ради з питань правової політики 17 листопада ухвалив рішення винести питання відставки міністра юстиції Германа Галущенка на розгляд парламенту. До Верховної Ради вже надійшло подання прем’єр-міністра про його звільнення.

А також особиста заява Галущенка про відставку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Що відомо про відставку Галущенка?

У Раді зазначили, що подання прем’єр-міністра про звільнення міністра та заява Германа Галущенка про відставку надійшли до Верховної Ради 12 листопада 2025 року. Нагадаємо, що раніше на тлі розслідувань НАБУ та САП корупційних схем в енергетиці Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміну складу РНБО.

Згідно з ним, колишня міністерка енергетики України Світлана Гринчук та ексміністр юстиції України Герман Галущенко не є членами РНБО від 14 листопада.

Чому Галущенко подав у відставку: коротко про головне