Предварительно известно, что у Павлова было ружье. Убитым политика нашли на веранде собственного дома.
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Начинал свой путь с работы на комбинате
Родился Константин Павлов в Кривом Роге 12 января 1973 года. Известно, что семья была небогатой. Отец работал на производственном объединении "Кривбассруда", а мать была кассиром в почтамте.
Будущий политик в 1992 году окончил местный техникум по специальности электрослесарь. Затем учился на экономиста в Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) и на менеджера организаций в Открытом Международном университете Великобритании ЛИНК.
В 1992 году он устроился работать электрослесарем на местный Южный горно-обогатительный комбинат.
В 90-х годах Павлов ушел в бизнес
В 1996 году Константин Павлов стал заместителем директора "Кривбассконсалтинга", с 1998 года – уже его директором.
В 1999 году становится заместителем начальника отдела сбыта и внешнеэкономической деятельности в управлении Южного горно-обогатительного комбината. Вероятно именно тогда он начинает сотрудничать с Александром Вилкулом.
С 2002 года – первый заместитель директора и исполнительного директора Криворожского сурикового завода.
В начале двухтысячных присоединяется к "Партии регионов"
В 2005 году Константин Павлов становится членом "Партии регионов". Через год получает должность первого заместителя городского главы Кривого Рога.
Тогда же его избирают депутатом Днепропетровского областного совета, а в 2010 – главой постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности, жилищно-коммунального хозяйства областного совета. В 2006 – 2010 годах председателем Днепропетровской областной рады V созыва был как раз Юрий Вилкул.
В 2010 году возглавляет Криворожскую городскую организацию "Партии регионов".
Попадает в Верховную Раду
В 2012 году становится нардепом 7-го созыва от Партии регионов по одномандатному мажоритарному избирательному округу № 31.
Впоследствии в 2014 году попадает в Раду как самовыдвиженец. После этого присоединяется к фракции "Оппозиционный блок".
В 2015 году также отметился кнопкодавством, о чем сообщало Hromadske.
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В 2018 году он голосовал против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.
В 2019 году пытался пройти на парламентских выборах в Верховную Раду как самовыдвиженец, однако ему не удалось.
До 2020 года был советником вышеупомянутого Юрия Вилкула в исполкоме Криворожского горсовета.
В 2020 году стал "сенсацией" на выборах мэра Кривого Рога
В 2020 году партия "ОПЗЖ" объявила Константина Павлова кандидатом в мэры Кривого Рога. Его в первом туре поддерживало всего 9,6% избирателей. Во второй тур проходили Юрий Вилкул и представитель "Слуги народа" Дмитрий Шевчик.
Однако ситуация кардинально изменилась, когда Вилкул заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу экс-заместителя Константина Павлова.
Именно так Павлов получил 56,96% голосов, а "слуга" Шевчик – всего 40,50%.
Павлов на посту мэра Кривого Рога
Среди последних сообщений Константина Павлова традиционные сообщения о ремонте лифтов, обновление лаборатории инфекционной больницы, ремонт дороги. То есть политик не писал об угрозах.
Однако в партии "ОПЗЖ" убеждены, что мэра Кривого Рога Константина Павлова убили. Такое мнение высказал в частности Вадим Рабинович.
Что известно о гибели Константина Павлова
- Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым 15 августа в селе Вольное на Днепропетровщине.
- Губернатор Днепропетровской области Валентин Ризниченко сообщил, что пока неизвестно, это убийство или самоубийство.
- Полиция выехала на место трагедии и уже открыла уголовное дело. Идет следствие.
- Владимир Зеленский заявил, что будет держать дело Константина Павлова на личном контроле.
- По состоянию на 15 августа, на месте трагедии находятся руководитель полиции Днепропетровской области, следственно-оперативные группы и все необходимые специалисты.
- 16 августа президент заслушает доклад руководителей правоохранительных органов. Они сообщат о первых результатах расследования.