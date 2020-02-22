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      Годовщина страшного теракта: сотни людей почтили память погибших в Харькове – фото, видео

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      22 февраля 2020 года истекает 5 лет с момента смертельного теракта в Харькове, когда во время Марша единства прогремел взрыв. Трагедия унесла жизни четырех человек, среди которых был несовершеннолетний парень Даня Дидык. Сегодня в Харькове собрались люди, чтобы почтить память погибших.

      Корреспондент 24 канала в эфире 24 канала рассказала, что у памятного знака на месте теракта на проспекте Петра Григоренко возле Дворца спорта собрались примерно 200 человек. Сначала там состоялась панихида.

      Обратите внимание! "Когда хоронят молодых": Alyona Alyona посвятила песню 15-летнему Дане Дидыку

      Почтить погибших пришли и сами участники Марша единства 2015 года. По их словам, жертв могло быть гораздо больше, если бы обломки мины не закрыла случайно припаркованная машина.


      У памятного знака состоялась панихида

      "Россия – это та страна, которая дала кнопку этим извергам. И по большому счету, сейчас идет война именно с Россией", – рассказал активист Виктор Трубчанинов.

      Комментарии активистов о теракте в Харькове 2015 года: видео

      22 февраля в Харькове посвящен событиям пятилетней давности. Утром состоялся футбольный турнир памяти молодой жертвы теракта – Данила Дидыка. А вечером на площади Свободы состоится большой рок-концерт под названием "Помним".


      Памятный знак на месте теракта

      Что известно о теракте в Харькове?22 февраля 2015года во время мирного марша, посвященного памяти Героев Небесной Сотни, возле Дворца спорта произошел взрыв. Наряду с колонной активистов, которые двигались с сине-желтыми флагами, сработала заложенная на обочине взрывчатка.

      В результате мощного взрыва на месте погибли координатор местного Евромайдана Игорь Толмачев и подполковник Андрей Рыбальченко по сопровождению колонны и двое подростков, в том числе 15-летний Даниил Дидык и 18-летний Николай Мельничук. Еще девять человек получили травмы.

      По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Позже Фрунзенский райсуд Харькова признал их виновными и приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества и возмещением ущерба потерпевшим. Однако до вступления в силу приговора их выпустили под личное обязательство. 29 декабря преступников обменяли в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.

      Деонтей Уайлдер – история самого жестокого боксера современности
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      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новости Украины Жертвы Теракт в Харькове Теракт Новости Харькова
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