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      Гонтарева была второй угрозой для украинской экономики после агрессии России, – Бахматюк

      113 Читати новину українською
      Олег Бахматюк
      Олег Бахматюк

      Массовое закрытие коммерческих банков, ставшее результатом политики экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, оказалось крупнейшей ошибкой в экономической политике государства и нанесло сильный урон экономике страны

      Об этом в интервью Дмитрию Гордону в программе "Гордон" заявил собственник группы компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк, передает "ДС".

      "Я считаю, что оценку банкопаду скоро дадут. Думаю, это самая бессмысленная вещь, которая была сделана в экономическом плане на территории Украины. Как бы это не называли – чисткой, очищением – меня никто не переубедит. Ведь если хирург отрезает палец, когда в организме гангрена, он спасает организм. Если же он отрезает руки, ноги, уши и оставляет какой-то обрубок, то это не очищение, это делает невозможным дальнейшую жизнь", – пояснил Бахматюк.

      По его мнению, только суперкритические факторы могли бы оправдать такие действия НБУ, но их не было.

      "Я считаю, что неоправданно ввести, к примеру, 300 млрд грн и возвращать 1%. Я считаю, что неоправданно уничтожить 40% ВВП, когда можно было ограничится 12%. Только нужно было нежнее это делать", – добавил бизнесмен.

      Напомним, что в 2014-2015 гг. неплатежеспособными были признаны более 90 украинских банков, активы которых, по данным НБУ, до кризиса составляли около трети активов нашей банковской системы. Во многих случаях собственники жаловались, что им просто не дали возможности докапитализировать и спасти свои банки. В частности, в результате действий НБУ закрылись и два банка, которые принадлежали Олегу Бахматюку – "Ви Эй Би" и "Финансовая инициатива". Он утверждает, что оснований для признания их неплатежеспособными не было.

      blog_ava
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      Теги: Валерия Гонтарева Олег Бахматюк
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