Горит Одесский колледж экономики: много пострадавших – фото

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул огонь. Людей из здания эвакуировали, на месте много скорых. Некоторые студенты, спасаясь от огня, выпрыгивали через окна.

Возгорание возникло в 10:12 на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Ориентировочная площадь пожара – 2000 квадратных метров, существует угроза распространения огня. Сейчас к тушению привлекли 65 человек и 16 единиц техники. Госпитализированы уже 9 человек.



Пожар в Одессе/ Источник: dsns.gov.ua

Местное издание "Думская" пишет, что на месте очень много скорых. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые ученики прыгали на припаркованные машины с пятого этажа. Приехал городской голова Геннадий Труханов.



Пожарные возле колледжа в Одессе/ Источник: dsns.gov.ua



Скорые возле места пожара/ Источник: dumskaya.net

Шестиэтажный дом на углу улиц Пушкинской и Троицкой считается памятником архитектуры, его построили в 1914 году. Сейчас там расположен ряд фирм и учреждений. Среди них – институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где и возник пожар.

Смотрите видео с места пожара в одесском колледже: