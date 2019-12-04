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      Горит Одесский колледж экономики: много пострадавших – фото

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      Пожар в Одесском колледже экономики: много пострадавших / Думская

      В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул огонь. Людей из здания эвакуировали, на месте много скорых. Некоторые студенты, спасаясь от огня, выпрыгивали через окна.

      Возгорание возникло в 10:12 на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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      Ориентировочная площадь пожара – 2000 квадратных метров, существует угроза распространения огня. Сейчас к тушению привлекли 65 человек и 16 единиц техники. Госпитализированы уже 9 человек.


      Пожар в Одессе/ Источник: dsns.gov.ua

      Местное издание "Думская" пишет, что на месте очень много скорых. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые ученики прыгали на припаркованные машины с пятого этажа. Приехал городской голова Геннадий Труханов.

      Пожежа в Одесі
      Пожарные возле колледжа в Одессе/ Источник: dsns.gov.ua


      Скорые возле места пожара/ Источник: dumskaya.net

      Шестиэтажный дом на углу улиц Пушкинской и Троицкой считается памятником архитектуры, его построили в 1914 году. Сейчас там расположен ряд фирм и учреждений. Среди них – институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где и возник пожар.

      Смотрите видео с места пожара в одесском колледже:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины ГСЧС Пожар Новости Одессы
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