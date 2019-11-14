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      Города на грани коллапса: Гончарук попытался запустить ТЭЦ на Львовщине

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      В ситуацию с отопительным сезоном в Новояворовске и Новом Роздоле вмешался премьер-министр Алексей Гончарук. Он поехал на Львовщину и лично попросил сотрудников вернуться на рабочие места и обеспечить обслуживание станций.

      Во время поездки премьер-министр пообещал, что правительство инициирует передачу частных ТЭЦ в управление компании группы "Нафтогаз". Это, мол, произойдет в течение 2-3 дней.

      Важно! Срыв отопительного сезона: на Львовщине в двух городах объявили чрезвычайную ситуацию

      гончарук
      Алексей Гончарук общается с работниками ТЭЦ

      Почему Новый Роздол до сих пор без отопления

      Более 30 тысяч жителей Нового Роздола остались без тепла, и город оказался на грани коллапса. Местная ТЭЦ практически не работает, а больше половины работников уволились с работы из-за невыплаты зарплаты. Критическая ситуация в городе заставила уволиться и мэра города.

      Без отопления город из-за коррупционного скандала. В НАБУ выяснили, что Новороздольская ТЭЦ под управлением компании "Энергия" – связана с братьями Дубневичами. А тех подозревают в хищении 300 миллионов кубометров газа на почти 1,5 миллиарда гривен. Суд арестовал активы предприятия и назначил нового управляющего – частную компанию "Гарант Энерго М". Однако справиться со своими обязательствами та не смогла.

      дубневичі
      Ярослав и Богдан Дубневичи

      Журналисты пытались выяснить у управляющего, когда работникам наконец выплатят зарплаты и запустят в город тепло. Но общаться с журналистами они отказались.

      Когда Новый Роздол получит отопления

      Сейчас Агентство по розыску и менеджменту активов проводит тендер для определения нового управляющего в Новороздольской ТЭЦ. И планирует подписать контракт с "Нафтогаз тепло". Министр развития общин и территорий Алена Бабак пообещала решить денежные проблемы, и начать отопительный сезон в городе планируют со следующей недели.

      "Нафтогаз" Украины в течение одних суток готов запустить, подготовить к эксплуатации систему транспортировки газа. А дальше уже стоит вопрос просто наполнения водой сетей теплоснабжения,
      – отметила министр развития общин и территорий Алена Бабак.

      Сейчас из-за холода в помещениях бессрочные каникулы объявили в садиках и школах.

      blog_ava
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      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новости Украины Ярослав Дубневич Коммунальные услуги Отопительный сезон Новости Львова
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