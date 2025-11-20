Графики не действуют: где в Украине уже ввели экстренные и аварийные отключения света

В Украине ввели аварийные отключения света из-за ухудшения ситуации в энергосистеме. ГАО уже ввели в нескольких областях. Сейчас там не действуют ранее опубликованные графики.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Где применили ГАО?

Ночью враг нанес беспилотные удары по энергообъектам в нескольких областях. В результате по Украине действуют отключения света, часть потребителей обесточена еще с утра. Однако после 14:40 Укрэнерго было вынуждено применить экстренные отключения. Опубликованные ранее графики не действуют из-за дополнительных ограничений.

Превентивные обесточивания необходимы, чтобы удержать энергосистему от серьезных разрушений.

Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как только позволила ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу,

– говорится в сообщении.

Графики аварийных отключений применили:

в Киеве и области;

в Черновицкой области;

в Полтавской области;

в Сумской области ГАВ действуют для 1, 2 и 3 очередей потребителей;

в Днепропетровской области;

в Одесской области;

в Черкасской области;

в Черниговской области;

в Запорожской области.

В Укрэнерго добавляют, что специалисты пока стабилизируют ситуацию. Со временем экстренные отключения отменят. Людям рекомендуют следить за сообщениями на страницах облэнерго вашего региона

Какая сейчас ситуация с энергоснабжением в Украине?