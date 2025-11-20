Графіки не діють: де в Україні уже ввели екстрені та аварійні відключення світла

В Україні ввели аварійні відключення світла через погіршення ситуації в енергосистемі. ГАВ уже запровадили в кількох областях. Наразі там не діють раніше опубліковані графіки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Де застосували ГАВ?

Вночі ворог завдав дронових ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Унаслідок цього по Україні діють відключення світла, частина споживачів знеструмлена ще від ранку. Однак після 14:40 Укренерго було змушене застосувати екстрені відключення. Опубліковані раніше графіки не діють через додаткові обмеження.

Превентивні знеструмлення необхідні, щоб втримати енергосистему від серйозних руйнувань.

Аварійно-відновлювальні роботи почалися одразу, як тільки дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу,

– йдеться в повідомленні.

Графіки аварійних відключень застосували:

в Києві та області;

в Чернівецькій області;

на Полтавщині;

на Сумщині ГАВ діють для 1, 2 та 3 черг споживачів;

в Дніпропетровській області;

в Одеській області;

в Черкаській області;

в Чернігівській області;

в Запорізькій області.

В Укренерго додають, що фахівці наразі стабілізують ситуацію. З часом екстрені відключення скасують. Людям рекомендують стежити за повідомленнями на сторінках обленерго вашого регіону

