Почасовые отключения света возвращаются: где будут ограничения для украинцев
- Из-за массированных российских обстрелов 22 октября в нескольких регионах Украины ввели почасовые отключения электроэнергии.
- Энергетики призывают к экономному использованию электроэнергии.
Российский массированный обстрел 22 октября был направлен на энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого в ряде областей ввели графики отключения света.
Какова ситуация со светом и где действуют графики отключений после обстрела 22 октября – собрал 24 Канал.
В среду, 22 октября, в нескольких регионах Украины снова начали действовать почасовые отключения электроэнергии (ГПВ). Причиной стало повреждение энергообъектов вследствие российских атак.
Графики почасовых отключений ввели в Полтавской, Сумской, Черкасской, Днепропетровской и Житомирской областях.
По данным АО "Полтаваоблэнерго", с 18:30 в области введено ГПО света. Выключат по 1,5 очереди. Ограничения будут действовать до 23:59.
В Сумской области, по данным облэнерго, с 16:30 действуют ГПО для двух очередей. Их ввели вместо аварийных отключений. Специалисты напоминают, что 6 очередей теперь разделены на две подчерки.
Почасовые отключения электроэнергии действуют в Черкасской области. По данным мэра Золотоноши Александра Флоренко, их ввели с 13:30 до 15:30 для первой очереди.
Также из аварийных отключений к стабилизационной графике переходит Днепропетровщина.
ГПО 22 октября для Днепропетровщины / Фото ДТЭК
Кроме того, в Житомирской области тоже введены графики почасовых отключений. Проверить свою очередь можно по ссылке.
В Укрэнерго добавили, что с целью заживления потребителей, у которых давно нет света, в части регионов вместо ранее применявшихся аварийных вводятся графики почасовых отключений электроэнергии.
В то же время в части областей продолжают действовать аварийные обесточивания.
Энергетики напомнили о необходимости экономного использования электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме.
Что известно о ночной атаке на инфраструктуру?
- В Черниговской области российские войска нанесли удары по трем ключевым энергообъектам 22 октября.
- В ходе массированной атаки Россия повредила объекты нефтегазовой отрасли в Полтавской области. В Миргородском районе зафиксировано попадание.
- Также враг атаковал Измаил, повредив энергетические и портовые объекты. В городе были перебои со светом, но критическая инфраструктура продолжает работу.