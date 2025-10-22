Почасовые отключения света возвращаются: где будут ограничения для украинцев

Российский массированный обстрел 22 октября был направлен на энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого в ряде областей ввели графики отключения света.

Какова ситуация со светом и где действуют графики отключений после обстрела 22 октября – собрал 24 Канал.

В среду, 22 октября, в нескольких регионах Украины снова начали действовать почасовые отключения электроэнергии (ГПВ). Причиной стало повреждение энергообъектов вследствие российских атак.

Графики почасовых отключений ввели в Полтавской, Сумской, Черкасской, Днепропетровской и Житомирской областях.

По данным АО "Полтаваоблэнерго", с 18:30 в области введено ГПО света. Выключат по 1,5 очереди. Ограничения будут действовать до 23:59.

В Сумской области, по данным облэнерго, с 16:30 действуют ГПО для двух очередей. Их ввели вместо аварийных отключений. Специалисты напоминают, что 6 очередей теперь разделены на две подчерки.

Почасовые отключения электроэнергии действуют в Черкасской области. По данным мэра Золотоноши Александра Флоренко, их ввели с 13:30 до 15:30 для первой очереди.

Также из аварийных отключений к стабилизационной графике переходит Днепропетровщина.

ГПО 22 октября для Днепропетровщины / Фото ДТЭК

Кроме того, в Житомирской области тоже введены графики почасовых отключений. Проверить свою очередь можно по ссылке.

В Укрэнерго добавили, что с целью заживления потребителей, у которых давно нет света, в части регионов вместо ранее применявшихся аварийных вводятся графики почасовых отключений электроэнергии.

В то же время в части областей продолжают действовать аварийные обесточивания.

Энергетики напомнили о необходимости экономного использования электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Что известно о ночной атаке на инфраструктуру?