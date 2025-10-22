Погодинні відключення світла повертаються: де будуть обмеження для українців

Російський масований обстріл 22 жовтня був спрямований на енергетичну інфраструктуру України. Через це у низці областей ввели графіки відключення світла.

Яка ситуація зі світлом та де діють графіки відключень після обстрілу 22 жовтня – зібрав 24 Канал.

Де світло вимикатимуть за графіком?

У середу, 22 жовтня, у кількох регіонах України знову почали діяти погодинні відключення електроенергії (ГПВ). Причиною стало пошкодження енергооб'єктів унаслідок російських атак.

Графіки погодинних відключень ввели на Полтавщині, Сумщині, Черкащині та Дніпропетровщині.

За даними АТ "Полтаваобленерго", з 18:30 в області запроваджено ГПВ світла. Вимикатимуть по 1,5 черги. Обмеження діятимуть до 23:59.

У Сумській області, за даними обленерго, з 16:30 діють ГПВ для двох черг. Їх ввели замість аварійних відключень. Фахівці нагадують, що 6 черг тепер розподілені на дві підчерги.

Погодні відключення електроенергії також діють у Черкаській області. За даними мера Золотоноші Олександра Флоренка, їх запровадили з 13:30 до 15:30 для першої черги.

Також з аварійних відключень до графіки стабілізаційних переходить Дніпропетровщина.

ГПВ 22 жовтня для Дніпропетровщини / Фото ДТЕК

В Укренерго додали, що з метою заживлення споживачів, у яких давно немає світла, у частині регіонів замість застосованих раніше аварійних запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії.

Водночас у частині областей продовжують діяти аварійні знеструмлення.

Енергетики нагадали про необхідність економного використання електроенергії, через складну ситуацію в енергосистемі.