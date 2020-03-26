Гражданское общество и бизнес на Львовщине очень сильны, – депутат Рущищин

В связи с распространением коронавируса, в Украине было создано немало общественных групп, платформ, усилия которых направлены на борьбу с последствиями этой болезни. В частности, во Львове сосредоточена инициатива "Действуем вместе", к которой может присоединиться любой желающий.

В эфире программы "Гуд найт Юкрейн" нардеп от партии "Голос" Ярослав Рущищин отметил, что львовяне готовятся сразу на первый вызов о какой-то угрозе. В этом случае также работает инициатива "Действуем вместе".

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По его словам, эта инициатива направлена ​​в трех направлениях:

► Медицинский. Это помощь врачам, которые сейчас на передовой, чтобы они были обеспечены максимально всем, что нужно. Каждое утро работники звонят в госпитали, чтобы актуализировать информацию о потребностях больниц на каждый день.

Депутат отметил, что представители инициативы обратились к предпринимателям, которые сразу откликнулись и помогли приобрести необходимые вещи. В частности, Святослав Вакарчук выделил средства на закупку оборудования, а также Комитет предпринимателей Львовщины и многие другие присоединились к этому. То есть, происходит координация, куда оптимальнее направлять средства, чтобы не дублировались инициативы, которых много во Львове.



Святослав Вакарчук / Фото liga.net

► Экономический. Ярослав Рущишин волнуется за экономическое развитие во время и после распространения коронавируса. По его мнению, нужно уже принимать превентивные меры. В рамках этой инициативы могут проводиться вебинары для работников и работодателей о том, как организовать работу на расстоянии посредством электронной связи.

► Социальный. Базируется на помощи львовянам, которые либо не могут сейчас позволить, или являются в самой зоне риска. То есть, речь идет о помощи пожилым людям.

Мы присутствуем в интернете. Наберите "Действуем вместе", и вы увидите всю информацию, которая необходима,

– рассказал нардеп.

Он сообщил, что сейчас продолжается набор волонтеров в общественную инициативу, между которыми распределят районы Львова, где они могли бы помогать пожилым людям. Добавил, что желательно, чтобы волонтеры были из тех районов, где они живут, поскольку должно быть соответствующее доверие или знакомство. Ведь это может быть основанием для определенных злоупотреблений нечестных людей.

Также Ярослав Рущищин отметил, что сейчас идет попытка создать своеобразную информационную площадку, где работодатели, у которых есть возможность сейчас нанять людей, могли бы об этом сообщить. В то же время люди, которые находятся в карантине без работы, могли бы заработать какие-то деньги.

Ведь мы знаем, что сбережения у наших людей, к сожалению, не слишком большие, и они долго могут не протянуть в этом карантине. Поэтому в этом направлении также ведется такая информационная работа, чтобы мы смогли совместить спрос с предложением. У представителей агропромышленного комплекса мы спрашиваем, есть ли необходимость в какой-то работе,

– рассказал Ярослав Рущищин.

Он отметил, что это однозначно должны быть очень безопасные условия труда. Любые действия должны происходить в соответствии с действующим законодательством, и всех санитарных норм, декларируемых в СМИ.

По словам нардепа, это не будет идеально везде, но нужно идти навстречу людям и не перекладывать ответственность только на государство или органы местного самоуправления.

Гражданское общество и бизнес на Львовщине очень сильны. В ответственные моменты они брали на себя ответственность и доводили ее до победного конца,

– сообщил народный депутат.



Правила, которые необходимо соблюдать / Инфографика 24 канала