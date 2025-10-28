К Gripen можно подцепить почти все из оружия, которое использует Украина – Зеленский
- Украина планирует закупить до 150 шведских истребителей Gripen.
- Шведская компания Saab намерена открыть завод по финальной сборке самолетов Gripen в Украине.
Украина планирует закупить до 150 шведских истребителей Gripen. Владимир Зеленский рассказал, когда начнутся поставки.
Во время общения с журналистами Владимир Зеленский рассказал о планах обновления авиационного флота Украины шведскими "Грипен", французскими "Рафаль" и американскими F-16. Безусловным фаворитом является Gripen, передает 24 Канал.
Когда Украина может получить "Грипен"?
Шведский истребитель имеет ряд преимуществ для Украины:
- у него дешевое обслуживание;
- опытные пилоты могут научиться управлять этим самолетом за 6 месяцев;
- истребители могут взлетать и садиться на трассы;
- удобны в вопросе применения оружия. Почти все из того, что использует Украина – ракеты и другое оружие – это все можно подцепить к "Грипену".
Владимир Зеленский напомнил, что Украина подписала со Швецией договор о поставке 150 самолетов. Когда именно Киев сможет получить эти самолеты, сказать сложно.
"Это достаточно долгий путь", – добавил президент.
Политик заявил, что договорился о локализации "Грипена". "Я считаю, что это историческая договоренность", – добавил он.
- Напомним, что ранее Владимир Зеленский допустил, что первые "Грипены" могут появиться в Украине уже в 2026 году. Тем временем аремьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что поставки новейших истребителей Gripen Киеву может начаться через 3 года.
- В целом поставка всех 150 самолетов продлится от 10 до 15 лет.
- Шведская компания Saab планирует открыть завод по финальной сборке самолетов Gripen в Украине в рамках возможной сделки на поставку до 150 истребителей.
- Военный обозреватель Василий Пехньо в эфире 24 Канала объяснил, что соглашение со Швецией – самое масштабное в процессе перевооружения Украины, ведь речь идет о совершенно новых самолетах, которые наша страна ранее не получала. Большое количество самолетов не поступит сразу. В следующем году ожидается завершение обучения пилотов и технического персонала. Поэтому когда будут готовы специалисты – тогда появятся и самолеты.