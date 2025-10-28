К Gripen можно подцепить почти все из оружия, которое использует Украина – Зеленский

Украина планирует закупить до 150 шведских истребителей Gripen. Владимир Зеленский рассказал, когда начнутся поставки.

Во время общения с журналистами Владимир Зеленский рассказал о планах обновления авиационного флота Украины шведскими "Грипен", французскими "Рафаль" и американскими F-16. Безусловным фаворитом является Gripen, передает 24 Канал.

Смотрите также Болезненная пощечина Путину: как атака на Москву могла сорвать коварный план России

Когда Украина может получить "Грипен"?

Шведский истребитель имеет ряд преимуществ для Украины:

у него дешевое обслуживание;

опытные пилоты могут научиться управлять этим самолетом за 6 месяцев;

истребители могут взлетать и садиться на трассы;

удобны в вопросе применения оружия. Почти все из того, что использует Украина – ракеты и другое оружие – это все можно подцепить к "Грипену".

Владимир Зеленский напомнил, что Украина подписала со Швецией договор о поставке 150 самолетов. Когда именно Киев сможет получить эти самолеты, сказать сложно.

"Это достаточно долгий путь", – добавил президент.

Политик заявил, что договорился о локализации "Грипена". "Я считаю, что это историческая договоренность", – добавил он.