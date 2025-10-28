Це історична домовленість, – Зеленський про винищувачі "Гріпен" для України

Україна планує закупити до 150 шведських винищувачів Gripen. Володимир Зеленський розповів, коли почнуться поставки.

Під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський розповів про плани оновлення авіаційного флоту України шведськими "Гріпен", французькими "Рафаль" та американськими F-16. Безумовним фаворитом є Gripen, передає 24 Канал.

Коли Україна може отримати "Гріпен"?

Шведський винищувач має низку переваг для України:

у нього дешеве обслуговування;

досвідчені пілоти можуть навчитися керувати цим літаком за 6 місяців;

винищувачі можуть злітати і сідати на траси;

зручні в питанні застосування зброї. Майже все з того, що використовує Україна – ракети та іншу зброю – це все можна підчепити до "Гріпена".

Володимир Зеленський нагадав, що Україна підписала зі Швецією договір про поставку 150 літаків. Коли саме Київ зможе отримати ці літаки, сказати складно.

"Це достатньо довгий шлях", – додав президент.

Політик заявив, що домовився про локалізацію "Гріпена". "Я вважаю, що це історична домовленість", – додав він.