В Одессе в полдень 24 июня началась сильная гроза, которая сопровождалась градом и порывами ветра. Некоторые районы города сильно подтопило, из-за чего на дорогах осложнилось движение транспорта. Синоптики уже объявили в Одесской области штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды.

Последствия грозы в Одессе

Ливень в полдень задел самый большой жилой район Одессы – поселок Котовского, сообщает Odessit.ua. Впоследствии он превратился в сильную грозу, выпал град, а порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

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Как рассказывают местные жители поселка, вода затопила дороги и некоторые дворы домов. Как видно на опубликованных в сети фото и видео, некоторые машины "плывут" по дороге, движение транспорта затруднено.

Ливень в Одессе / фото местных СМИ

Град в Одессе 24 июня: видео

Ливень в Одессе: видео​

Непогода в Одессе 24 июня: смотрите видео​

В центре Одессы пока сухо, однако погода постепенно ухудшается.

Штормовое предупреждение в Одессе

Гидрометцентр Черного и Азовского морей объявил штормовое предупреждение по всей Одесской области. Синоптики предупреждают о сильных ливнях, местами возможен град и шквалы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

Что известно о непогоде в Одесской области:

На севере Одесской области 22 июня прошла непогода – за 3 часа выпало рекордное количество осадков.

Больше всего от обильных дождей пострадал Подольский район. Там река Большой Куяльник вышла из берегов и частично затопила три села: Поплавку, Качуровку и Оброчное.

Из-за ливня пострадали десятки домохозяйств, поля, людям залило огороды, погибла птица и скот.

В селе Качуровка большая вода подтопила 30 домов.

23 июня Одесскую область снова накрыла непогода. В селе Виноградовка Болградского района сильный ливень подтопил несколько частных домов и размыл улицы. Кое-где размыло асфальт и образовались ямы.

Последствия ливня в Виноградовке в Одесской области / фото издания "Дружба"