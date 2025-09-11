Будут грозы и значительные дожди: в каких областях Украины ожидается непогода
- 11 и 12 сентября в западных областях Украины, в частности во Львовской и Ровенской областях, прогнозируются значительные дожди и грозы.
- Возможно осложнение работы коммунальных предприятий и движения транспорта в Ровенской области.
С вечера 11 сентября и в течение суток 12 сентября несколько областей Украины накроют грозы. Синоптики предупреждают жителей о возможной непогоде.
Где ожидается гроза в Украине 12 сентября?
В целом в западных областях ожидаются значительные дожди ночью, днем осадки будут умеренные. Местами значительные дожди прогнозируются в Ровенской и Хмельницкой областях, на остальной территории в пятницу, 12 сентября, будет без осадков. Гроза ожидается в Житомирской, Винницкой и Одесской областях.
Львовская область:
11 сентября и в ночь на 12 сентября в регионе местами пройдут значительные дожди. Утром местами будет туман видимостью 200 – 500 метров. Во Львове в это время будет лить значительный дождь.
Ивано-Франковская область:
12 сентября в Ивано-Франковске и области ожидается значительный дождь. В регионе выпадет 15 – 29 миллиметров осадков.
В пятницу, 12 сентября, в Виннице ожидается умеренный кратковременный дождь. Ночью в области прогнозируют умеренный, но местами значительный дождь. Днем осадки будут сопровождаться грозой.
Ровенская область:
Стоит отметить! Во время непогоды может быть осложнение работы коммунальных предприятий и движения транспорта.
Тернопольская область:
Черновицкая область:
Ночью дождь по области ожидается лишь местами. Днем 12 сентября синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь, также может быть гроза. В Черновцах будет лить кратковременный дождь.
Волынская область:
Ночью на Волыни прогнозируют значительный дождь, днем осадки будут не сильные. В области 12 сентября кроме осадков местами будут грозы.
Хмельницкая область:
Какой будет погода в ближайшие дни: прогноз синоптиков
- В первый месяц осени по прогнозам синоптиков количество осадков будет ниже нормы на 20 – 40%. В таком случае в Украине может развиться засуха, а также вырасти уровень пожарной опасности.
- В Украине на днях ожидается снижение дневной температуры на 3 – 5 градусов в западных областях 11 сентября. На остальной территории Украины, кроме юго-востока, холоднее станет уже 12 сентября.
- На Западе Украины умеренные дожди будут лить до конца нынешней недели.