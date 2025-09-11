Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где ожидается гроза в Украине 12 сентября?

В целом в западных областях ожидаются значительные дожди ночью, днем осадки будут умеренные. Местами значительные дожди прогнозируются в Ровенской и Хмельницкой областях, на остальной территории в пятницу, 12 сентября, будет без осадков. Гроза ожидается в Житомирской, Винницкой и Одесской областях.

Львовская область:

11 сентября и в ночь на 12 сентября в регионе местами пройдут значительные дожди. Утром местами будет туман видимостью 200 – 500 метров. Во Львове в это время будет лить значительный дождь.

Ивано-Франковская область: 12 сентября в Ивано-Франковске и области ожидается значительный дождь. В регионе выпадет 15 – 29 миллиметров осадков. Винницкая область: В пятницу, 12 сентября, в Виннице ожидается умеренный кратковременный дождь. Ночью в области прогнозируют умеренный, но местами значительный дождь. Днем осадки будут сопровождаться грозой.

Ровенская область:

В городе Ровно и области ожидается значительный дождь. Вследствие этого синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Стоит отметить! Во время непогоды может быть осложнение работы коммунальных предприятий и движения транспорта.

Тернопольская область: В Тернополе и области дождь будет значительным ночью, но днем он должен стать слабее. Черновицкая область:

Ночью дождь по области ожидается лишь местами. Днем 12 сентября синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь, также может быть гроза. В Черновцах будет лить кратковременный дождь.