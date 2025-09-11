Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Де очікується гроза в Україні 12 вересня?
Загалом у західних областях очікуються значні дощі вночі, вдень опади будуть помірні. Місцями значні дощі прогнозуються в Рівненській та Хмельницькій областях, на решті території в п'ятницю, 12 вересня, буде без опадів. Гроза очікується в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.
Львівська область:
11 вересня та в ніч проти 12 вересня в регіоні місцями пройдуть значні дощі. Уранці подекуди буде туман видимістю 200 – 500 метрів. У Львові в цей час литиме значний дощ.
Івано-Франківська область:
12 вересня в Івано-Франківську та області очікується значний дощ. В регіоні випаде 15 – 29 міліметрів опадів.
У п'ятницю, 12 вересня, у Вінниці очікується помірний короткочасний дощ. Вночі в області прогнозують помірний, але місцями значний дощ. Удень опади супроводжуватимуться грозою.
Рівненська область:
Варто зазначити! Під час негоди може бути ускладнення роботи комунальних підприємств і руху транспорту.
Тернопільська область:
Чернівецька область:
Вночі дощ по області очікується лише місцями. Удень 12 вересня синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ, також може бути гроза. У Чернівцях литиме короткочасний дощ.
Волинська область:
Уночі на Волині прогнозують значний дощ, удень опади будуть не сильні. В області 12 вересня окрім опадів місцями будуть грози.
Хмельницька область:
- У перший місяць осені за прогнозами синоптиків кількість опадів буде нижчою за норму на 20 – 40%. У такому випадку в Україні може розвинутися посуха, а також зрости рівень пожежної небезпеки.
- В Україні днями очікується зниження денної температури на 3 – 5 градусів у західних областях 11 вересня. На решті території Україні, крім південного сходу, холодніше стане вже 12 вересня.
- На Заході України помірні дощі литимуть до кінця нинішнього тижня.