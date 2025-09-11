З вечора 11 вересня та протягом доби 12 вересня кілька областей України накриють грози. Синоптики попережиди жителів про можливу негоду.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Де очікується гроза в Україні 12 вересня?

Загалом у західних областях очікуються значні дощі вночі, вдень опади будуть помірні. Місцями значні дощі прогнозуються в Рівненській та Хмельницькій областях, на решті території в п'ятницю, 12 вересня, буде без опадів. Гроза очікується в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.

Львівська область:

11 вересня та в ніч проти 12 вересня в регіоні місцями пройдуть значні дощі. Уранці подекуди буде туман видимістю 200 – 500 метрів. У Львові в цей час литиме значний дощ.

Івано-Франківська область: 12 вересня в Івано-Франківську та області очікується значний дощ. В регіоні випаде 15 – 29 міліметрів опадів. Вінницька область: У п'ятницю, 12 вересня, у Вінниці очікується помірний короткочасний дощ. Вночі в області прогнозують помірний, але місцями значний дощ. Удень опади супроводжуватимуться грозою.

Рівненська область:

У місті Рівному та області очікується значний дощ. Внаслідок цього синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.

Варто зазначити! Під час негоди може бути ускладнення роботи комунальних підприємств і руху транспорту.

Тернопільська область: У Тернополі та області дощ буде значним уночі, але вдень він має стати слабішим. Чернівецька область:

Вночі дощ по області очікується лише місцями. Удень 12 вересня синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ, також може бути гроза. У Чернівцях литиме короткочасний дощ.