Возле Гуляйполя подразделение несогласованно оставило позиции, враг зашел во фланг: есть пропавшие без вести

Возле Гуляйполя Запорожской области одно из украинских подразделений несогласованно отошло с занимаемых позиций. Этим сразу воспользовались российские военные и зашли во фланг наших сил.

Несколько украинских военных считаются пропавшими без вести после боев. Такую информацию рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Что произошло возле Гуляйполя?

Владислав Волошин рассказал, что в этом районе с целью сохранения личного состава и более эффективной обороны города проводили перегруппировку и переформатирование оборонительного построения войск.

Однако одно из подразделений несогласованно отошло с занимаемых позиций. Тем самым он обнажил один из флангов нашего оперативного построения в этом районе и личный состав смежного подразделения оказался без прикрытия. Противник, воспользовавшись этой ситуацией и сложными погодными условиями, зашел во фланг Сил обороны,

– рассказал он.

По его словам, в результате боестолкновений в этом районе несколько украинских военных, к сожалению, считаются пропавшими без вести. Сейчас пытаются проверить и уточнить информацию о том, что там произошло на самом деле.

В случае подтверждения совершения оккупантами любого военного преступления, с нарушением Женевской конвенции, как говорит Волошин, Украина обратится в соответствующие правозащитные и судебные органы о наказании виновных.

"Силы обороны Украины несмотря на все продолжают сдерживать врага и делают все, чтобы не стыдно было перед павшими собратьями и собственным достоинством", – отметил представитель Сил обороны юга.

К слову, в DeepState сообщили, что оккупанты расстреляли пятерых военнопленных бойцов Сил обороны Украины. Очередное военное преступление произошло вблизи поселка Зеленый Гай Запорожской области.

Какова ситуация возле Гуляйполя?