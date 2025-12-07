Буданов ответил, способно ли ГУР прослушивать высокопоставленных чиновников Кремля

Кирилл Буданов подтвердил, что украинская разведка может прослушивать врага. В частности, речь идет о российских высокопоставленных чиновниках.

Ответ на вопрос "РБК-Украина" дал начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, передает 24 Канал.

Может ли ГУР прослушивать Кремль?

Главу ГУР Буданова спросили, может ли украинская разведка перехватывать разговоры российских чиновников. Он ответил утвердительно. По словам Буданова, это и есть работа разведки.

Можем, да. Мы за это деньги получаем,

– сказал Буданов.

Журналисты напоминают, что ответ ГУР прозвучал на фоне якобы "слива" Украиной в западные СМИ разговора советника Путина Юрия Ушакова и представителя Кирилла Дмитриева.

Что известно о недавних "сливах" разговоров Кремля?