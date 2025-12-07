Укр Рус
7 декабря, 11:21
Буданов ответил, способно ли ГУР прослушивать высокопоставленных чиновников Кремля

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Кирилл Буданов подтвердил, что украинская разведка может прослушивать разговоры российских чиновников.
  • Его ответ появился после информации о якобы "сливе" Украиной разговора советника Путина Юрия Ушакова.

Кирилл Буданов подтвердил, что украинская разведка может прослушивать врага. В частности, речь идет о российских высокопоставленных чиновниках.

Ответ на вопрос "РБК-Украина" дал начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, передает 24 Канал.

Может ли ГУР прослушивать Кремль?

Главу ГУР Буданова спросили, может ли украинская разведка перехватывать разговоры российских чиновников. Он ответил утвердительно. По словам Буданова, это и есть работа разведки.

Можем, да. Мы за это деньги получаем,
– сказал Буданов.

Журналисты напоминают, что ответ ГУР прозвучал на фоне якобы "слива" Украиной в западные СМИ разговора советника Путина Юрия Ушакова и представителя Кирилла Дмитриева.

Что известно о недавних "сливах" разговоров Кремля?

  • Ранее сообщалось, что спецпредставитель США Стив Уиткофф обсуждал с советником Путина, как представить мирный план Дональду Трампу.

  • Тогда Ушаков предположил, что его разговор могли "слить" из-за того, что он пользуется WhatsApp.

  • В США обеспокоены из-за утечки беседы. Курт Волкер сказал 24 Каналу, отношение к России как к партнеру вызвало резкую реакцию.