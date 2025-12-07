Буданов відповів, чи здатне ГУР прослуховувати високопосадовців Кремля
- Кирило Буданов підтвердив, що українська розвідка може прослуховувати розмови російських високопосадовців.
- Його відповідь з'явилася після інформації про нібито "злив" Україною розмови радника Путіна Юрія Ушакова.
Кирило Буданов підтвердив, що українська розвідка може прослуховувати ворога. Зокрема, йдеться про російських високопосадовців.
Відповідь на запитання "РБК-Україна" дав начальник ГУР МО України Кирило Буданов, передає 24 Канал.
Чи може ГУР прослуховувати Кремль?
Очільника ГУР Буданова запитали, чи може українська розвідка перехоплювати розмови російських високопосадовців. Він відповів ствердно. За словами Буданова, це і є робота розвідки.
Можемо, так. Ми за це гроші отримуємо,
– сказав Буданов.
Журналісти нагадують, що відповідь ГУР пролунала на тлі нібито "зливу" Україною у західні ЗМІ розмови радника Путіна Юрія Ушакова та представника Кирила Дмитрієва.
Що відомо про нещодавні "зливи" розмов Кремля?
Раніше повідомлялось, що спецпредставник США Стів Віткофф обговорював із радником Путіна, як представити мирний план Дональду Трампу.
Тоді Ушаков припустив, що його розмову могли "злити" через те, що він користується WhatsApp.
У США стурбовані через витік бесіди. Курт Волкер сказав 24 Каналу, ставлення до Росії як до партнера викликало різку реакцію.