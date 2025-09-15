Из-за проведения незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины киберспециалисты ГУР взялись за работу против врага и осуществили масштабную атаку на ресурсы российской центральной избирательной комиссии в так называемый "единый день голосования" 14 сентября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источник в Главном управлении разведки.

Какую кибератаку провели специалисты ГУР в день так называемых "выборов на ВОТ"?

Источник в украинской разведке рассказал, что целью кибератаки было помешать проведению онлайн-голосования на российских выборах. Оккупационная власть проводит такие "выборы" и на временно оккупированных территориях Украины.

Мощная DDOS-атака поразила цифровые ресурсы,, которые были привлечены к проведению незаконных выборов:

серверы центральной избирательной комиссии и платформу дистанционного электронного голосования, которые использовались во время онлайн голосования на выборах городских голов и губернаторов в российские области; магистральные маршрутизаторы "Ростелеком"; серверы государственного портала цифровых услуг "Госуслуги".

Атака на некоторое время парализовала работу цифровых сервисов, где проводилось онлайн-голосование. Так многие россияне не смогли проголосовать на выборах городских голов и руководителей областей.

О нападении на систему эмоционально сообщила председатель российской ЦИК Элла Панфилова.

В здании ЦИК лег интернет – продолжается атака,

– сообщила она.

Проблемы с работой сервисов для дистанционного голосования подтвердили и в Роскомнадзоре. По их данным "из-за сбоев в сети Ростелекома произошла деградация трафика на магистральной сети".

Всего по данным Роскомнадзора, на сервисы произошло 99 кибератак, которые в целом продолжались около 4 часов.

РосСМИ "взорвались" после DDOS-атак на российские сервисы / Скриншоты

Действия киберспециалистов ГУР против оккупантов: последние новости