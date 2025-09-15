Через проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України кіберфахівці ГУР взялися за роботу проти ворога та здійснили масштабну атаку на ресурси російської центральної виборчої комісії у так званий єдиний день голосування 14 вересня.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки.

Яку кібератаку провели фахівці ГУР у день так званих виборів на ТОТ?

Джерело в українській розвідці розповіло, що метою кібератаки було завадити проведенню онлайн-голосування на російських виборах. Окупаційна влада проводить такі "вибори" і на тимчасово окупованих територіях України.

Потужна DDOS-атака уразила цифрові ресурси, що були залучені до проведення незаконних виборів:

Сервери центральної виборчої комісії та платформу дистанційного електронного голосування, які використовувалися під час онлайн голосування на виборах міських голів та губернаторів у російські області. Магістральні маршрутизатори Ростелекому. Сервери державного порталу цифрових послуг "Госуслуги".

Атака на деякий час паралізувала роботу цифрових сервісів, де проводилося онлайн-голосування. Тому багато росіян не змогли проголосувати на виборах міських голів та очільників областей.

Про напад на систему емоційно повідомила голова російської ЦВК Елла Панфілова.

В будівлі ЦВК ліг інтернет – триває атака,

– повідомила вона.

Проблеми з роботою сервісів для дистанційного голосування підтвердили й у Роскомнагляді. За його даними, через збої в мережі Ростелекому відбулася деградація трафіку на магістральній мережі.

Усього за даними Роскомнагляду, на сервіси відбулося 99 кібератак, які загалом тривали близько 4 годин.

РосЗМІ вибухнули після DDOS-атак на російські сервіси / Скриншоти

