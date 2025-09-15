Кіберпомста від ГУР: на ресурси російської ЦВК здійснено масштабну атаку
- Кіберфахівці ГУР здійснили масштабну DDOS-атаку на ресурси російської ЦВК, щоб завадити онлайн-голосуванню під час незаконних виборів на окупованих територіях України.
- Атака паралізувала роботу цифрових сервісів, через що багато росіян не змогли проголосувати.
Через проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України кіберфахівці ГУР взялися за роботу проти ворога та здійснили масштабну атаку на ресурси російської центральної виборчої комісії у так званий єдиний день голосування 14 вересня.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки.
Яку кібератаку провели фахівці ГУР у день так званих виборів на ТОТ?
Джерело в українській розвідці розповіло, що метою кібератаки було завадити проведенню онлайн-голосування на російських виборах. Окупаційна влада проводить такі "вибори" і на тимчасово окупованих територіях України.
Потужна DDOS-атака уразила цифрові ресурси, що були залучені до проведення незаконних виборів:
- Сервери центральної виборчої комісії та платформу дистанційного електронного голосування, які використовувалися під час онлайн голосування на виборах міських голів та губернаторів у російські області.
- Магістральні маршрутизатори Ростелекому.
- Сервери державного порталу цифрових послуг "Госуслуги".
Атака на деякий час паралізувала роботу цифрових сервісів, де проводилося онлайн-голосування. Тому багато росіян не змогли проголосувати на виборах міських голів та очільників областей.
Про напад на систему емоційно повідомила голова російської ЦВК Елла Панфілова.
В будівлі ЦВК ліг інтернет – триває атака,
– повідомила вона.
Проблеми з роботою сервісів для дистанційного голосування підтвердили й у Роскомнагляді. За його даними, через збої в мережі Ростелекому відбулася деградація трафіку на магістральній мережі.
Усього за даними Роскомнагляду, на сервіси відбулося 99 кібератак, які загалом тривали близько 4 годин.
РосЗМІ вибухнули після DDOS-атак на російські сервіси / Скриншоти
Дії кіберфахівців ГУР проти окупантів: останні новини
Українська воєнна розвідка здійснила масштабну DDOS-атаку на російську мережеву інфраструктуру, що забезпечує онлайн-платежі за пальне. Країна-агресорка зазнала збитків після цього кібернападу на суму від 1 до 3 мільйонів доларів США. Атака вивела з ладу понад 700 комутаторів і 13 серверів оператора "К-Корп".
У Москві ГУР до свого професійного свята отримав привітання у вигляді листівок на вулицях. Цією акцією розвідники нагадали, що росіяни обов'язково нестимуть відповідальність за свої дії в Україні.
Росія своєю чергою після завершення бойових дій може продовжувати інформаційно-психологічні операції проти України. Тож наша країна буде змушена утримувати інформаційні, гуманітарні та історичні й ціннісні кордони.