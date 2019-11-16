Харьковчанин создает приют европейского образца: нужна помощь

В Харькове руководитель дома ребенка хочет создать паллиативный центр европейского образца. Деньги на строительство собирает, продавая свою книгу. В нее вложил 30 лет врачебной работы и борьбу за короткую, но достойную жизнь малышей.

В доме ребенка живут сироты, которых нельзя воспитывать дома из-за неизлечимых болезней. Это харьковские малыши и те, кого в 2014 году эвакуировали из детдома Краматорска.

К слову: Сколько детей в Украине являются сиротами: статистика усыновления

Чтобы дети имели доступ к прогулкам и жили в комфорте, Роман решил переделать здание советского детского садика. Областные деньги на ремонт в последний раз здесь видели в 2004 году. Поэтому врач взялся писать книгу. Воспоминания назвал "Записи санитара Ромы" и просит за них 300 гривен.

"Человек передал 30 тысяч гривен за одну книгу. Кто-то дал тысячу гривен, кто-то – 5 тысяч гривен, кто-то – тысячу долларов", – вспомнил автор книги "Записи санитара Ромы" Роман Марабян.



Роман Марабян



Роман Марабян написал книгу "Записи санитара Ромы"

За благотворительные средства напечатали тысячу экземпляров, раскупили уже половину. "Записи санитара Ромы" читают в Харькове, США, Канаде и на Кипре. Собрать удалось 292 тысячи гривен. Но на отделение на 20 коек и медицинское оборудование не хватает еще почти 300 тысяч гривен.

"Это не могут быть большие палаты, в которых лежит очень много детей. Хотя бы потому, что каждый ребенок ночью плачет и не дает своему соседу отдыхать. А детям с паллиативным диагнозом больно, а потому они плачут больше других детей", – отметила заместитель директора дома ребенка "Гиппократ" Валентина Дрокина.



Деткам тесновато в маленьких комнатах



Деньги на ремонт последний раз выделяли в 2004 году

Двухместные палаты, доступ к улице, места для реабилитации, телевизоры, видеонаблюдение, комната для медперсонала – такой вид, согласно закону и человечности, должен иметь паллиативный центр. Чтобы успеть получить деньги от государства и попасть в программу медицинской реформы, отделение необходимо достроить до 1 апреля.

Сколько детей в Украине усыновили за 2018 год?

В целом в течение 2018 года в Украине было усыновлено 1 730 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки:

украинцами – 1 358 (до 5 лет – 1 107 детей, 6-10 лет – 179 детей, 11-17 лет – 72 ребенка);

– 1 358 (до 5 лет – 1 107 детей, 6-10 лет – 179 детей, 11-17 лет – 72 ребенка); иностранцами – 372 (до 5 лет – 85 детей; 6-10 лет – 122 ребенка; 11-17 лет – 165 детей).

Среди них – 103 ребенка, которые имеют инвалидность или особые потребности:

25 детей с ВИЧ / СПИД (украинцами – 4, иностранцами – 21);

13 детей с синдромом Дауна (все – иностранцами);

33 имеют заболевания из перечня заболеваний;

32 имеют инвалидность по другим заболеваниям.



Статистика усыновления в Украине / Инфографика 24 канала