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      Харьковчанин создает приют европейского образца: нужна помощь

      6 Читати новину українською

      В Харькове руководитель дома ребенка хочет создать паллиативный центр европейского образца. Деньги на строительство собирает, продавая свою книгу. В нее вложил 30 лет врачебной работы и борьбу за короткую, но достойную жизнь малышей.

      В доме ребенка живут сироты, которых нельзя воспитывать дома из-за неизлечимых болезней. Это харьковские малыши и те, кого в 2014 году эвакуировали из детдома Краматорска.

      К слову: Сколько детей в Украине являются сиротами: статистика усыновления

      Чтобы дети имели доступ к прогулкам и жили в комфорте, Роман решил переделать здание советского детского садика. Областные деньги на ремонт в последний раз здесь видели в 2004 году. Поэтому врач взялся писать книгу. Воспоминания назвал "Записи санитара Ромы" и просит за них 300 гривен.

      "Человек передал 30 тысяч гривен за одну книгу. Кто-то дал тысячу гривен, кто-то – 5 тысяч гривен, кто-то – тысячу долларов", – вспомнил автор книги "Записи санитара Ромы" Роман Марабян.

      сиротинець харків
      Роман Марабян

      Записи санітара Роми
      Роман Марабян написал книгу "Записи санитара Ромы"

      За благотворительные средства напечатали тысячу экземпляров, раскупили уже половину. "Записи санитара Ромы" читают в Харькове, США, Канаде и на Кипре. Собрать удалось 292 тысячи гривен. Но на отделение на 20 коек и медицинское оборудование не хватает еще почти 300 тысяч гривен.

      "Это не могут быть большие палаты, в которых лежит очень много детей. Хотя бы потому, что каждый ребенок ночью плачет и не дает своему соседу отдыхать. А детям с паллиативным диагнозом больно, а потому они плачут больше других детей", – отметила заместитель директора дома ребенка "Гиппократ" Валентина Дрокина.

      сиротинець харків
      Деткам тесновато в маленьких комнатах

      харків сиротинець
      Деньги на ремонт последний раз выделяли в 2004 году

      Двухместные палаты, доступ к улице, места для реабилитации, телевизоры, видеонаблюдение, комната для медперсонала – такой вид, согласно закону и человечности, должен иметь паллиативный центр. Чтобы успеть получить деньги от государства и попасть в программу медицинской реформы, отделение необходимо достроить до 1 апреля.

      Сколько детей в Украине усыновили за 2018 год?

      В целом в течение 2018 года в Украине было усыновлено 1 730 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки:

      • украинцами – 1 358 (до 5 лет – 1 107 детей, 6-10 лет – 179 детей, 11-17 лет – 72 ребенка);
      • иностранцами – 372 (до 5 лет – 85 детей; 6-10 лет – 122 ребенка; 11-17 лет – 165 детей).

      Среди них – 103 ребенка, которые имеют инвалидность или особые потребности:

      • 25 детей с ВИЧ / СПИД (украинцами – 4, иностранцами – 21);
      • 13 детей с синдромом Дауна (все – иностранцами);
      • 33 имеют заболевания из перечня заболеваний;
      • 32 имеют инвалидность по другим заболеваниям.

      Діти-сироти
      Статистика усыновления в Украине / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андриана Строцкая
      Теги: Новости Украины Новости Харькова Дети и несовершеннолетние
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