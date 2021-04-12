На улице 23 августа возле супермаркета "Класс" В Харькове загорелся автобус. Внутри него были пассажиры. Однако их вовремя вывели, поэтому никто не пострадал. Очевидцы опубликовали фото и видео с места происшествия.

Это случилось утром 12 апреля. На месте работали 2 отделения пожарных.

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На видео, которые опубликовали в сети, видно, что автобус окутал густой белый дым. Он шел из передней части кузова.



Харьковская маршрутка дымится / Фото телеграмм-канал " ХС | Харьков"

В Главном управлении ГСЧС Харьковской области в комментарии 24 каналу рассказали, что пожар случился из-за короткого замыкания проводки в моторе транспорта. К чрезвычайникам обратились примерно в 8:30.



Пожарники на месте происшествия / Фото телеграмм-канала "Труха"

Когда всех пассажиров эвакуировали из салона, огонь начал тушить огнетушителем водитель. Это помогло предотвратить распространение пламени в салон.

Тушение автобуса в Харькове: видео телеграм-канала "Веха"

Впоследствии туда прибыли пожарные и за 30 минут полностью погасили огонь. После этого автобус еще некоторое время стоял на месте. У него побелела краска капота и бампера.

Водитель с огнетушителем: видео телеграм-канала "Труха"

Обратите внимание! В Днепре на Михайловском проспекте утром 24 марта задымился троллейбус, который курсировал по 3 маршруту. Водитель быстро среагировал и задействовал огнетушитель, поэтому серьезных последствий не было.

Расположение супермаркета "Класс", возле которого случился пожар / Карты Google