Возмутило другое: как херсонцы отнеслись к тому, что их коммунальщики поехали помогать Киеву
- Ремонтные бригады из Херсона поехали в Киев, чтобы помочь своим коллегам справиться с проблемы в ЖКХ.
- Херсонцы по большей части такую инициативу восприняли положительно, однако другое решение, которое также касается столицы – наоборот, с удивлением и даже негативом.
В Киев отправились аварийно-ремонтные бригады с Херсонщины. Специалисты водоканала, Херсонской спасательной службы поехали в столицу, чтобы помочь ликвидировать последствия вражеских обстрелов.
Херсонская журналистка Евгения Вирлич, комментируя в эфире 24 Канала эту инициативу, выразила убеждение, что такой обмен опытом сейчас действительно необходим, подчеркнув, что у специалистов ЖКХ с Херсонщины, Запорожье, Николаевщины, Одесской, на ее взгляд, больше уникального опыта, ведь эти регионы, в частности энергообъекты там, находятся под прицелом регулярно.
Какое решение вызвало негатив у херсонцев?
Сегодня Киев переживает тяжелый период, столица столкнулась с проблемами в электро-, тепло, водоснабжении, поэтому херсонские коммунальщики решили предоставить свою профессиональную поддержку По словам Вирлич, которая пообщалась с жителями Херсонской области, люди несколько расстроены тем, что у них останется меньше специалистов. Однако саму идею взаимопомощи одобряют в отличие от другой, о которой недавно стало известно.
Говорится о решении передать мобильный тепловой пункт, который в свое время предоставили Херсону – в Киевскую область. Это херсонцев, со слов журналистки, удивило.
Эта новость была очень странная. Ее восприняли довольно негативно, причем даже в самом Киеве. Потому что киевляне знают, какая у нас в Херсоне ситуация,
– озвучила Вирлич.
Заметьте! Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что специалисты водоканала и ХОКАРС сами согласились поехать в Киев и выразил надежду, что их профессионализм станет реальным усилением для столицы. Он заверил, что после завершения работ работники сразу вернутся на Херсонщину и продолжат работать там.
Что известно о ситуации с ЖКХ в Киеве?
После обстрелов 24 января мэр Киева Кличко отчитался, что коммунальные службы и работники ДТЭК начали восстанавливать поставки услуг для критической инфраструктуры столицы. Тогда он сообщил, что самая сложная ситуация сложилась на Троещине, где проблемы с поставками воды, отопления, электричества почувствовали почти 600 домов. Для людей развернули тогда дополнительные пункты обогрева к ранее обустроенным 145 в Деснянском районе.
- 26 января президент Украины констатировал, что в столице более 1200 многоэтажек остаются без отопления. Зеленский поручил проверить готовность социальной инфраструктуры, школ, пунктов помощи в Киеве. Кроме того, он очертил задачу для премьер-министра и министра финансов проверить возможность закупить необходимое оборудование для альтернативной генерации электричества и тепла.
31 января городские власти Киева сообщили, что коммунальщики поэтапно восстанавливают поставки света, воды и отопления в квартиры киевлян. В первую очередь электроэнергия подается на объекты критической инфраструктуры.