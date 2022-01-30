В Херсонской области простились с 3 нацгвардейцами, погибшими во время стрельбы в Днепре

В Херсонской области 30 января простились с нацгвардейцами, погибшими во время стрельбы на "Южмаше" в Днепре. В последний путь провели Александра Буганова, Леонида Черника и Артема Левкивского.

Все они погибли на территории завода "Южмаш" от огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью. Стрельбу тогда устроил нацгвардеец Артем Рябчук.

Читайте также "Может, я похоронила не своего сына": жуткие истории из части, где служил Артем Рябчук

В Херсонской области простились с 3 нацгвардейцами

В Херсонской области в последний путь 30 января провели погибших в стрельбе военнослужащих Национальной гвардии Украины:

Александра Буганова – в Подокалицовке,

Леонида Черника – в Каховке,

Артема Левковского – в Олешках.

Попрощаться с нацгвардейцами пришли родственники, друзья и коллеги по службе, а также сотни местных жителей. Военнослужащие похоронены в населенных пунктах, где они родились и выросли, где проживают их родители.

В Херсонской области простились с погибшими нацгвардейцами: Фото Нацгвардии

Прощание с жертвами стрельбы в Днепре

С погибшими в результате стрельбы 29 января простились и в Днепре. Родные, правоохранители, военные и неравнодушные провели в последний путь Леонида Черника, Александра Драгана, Александра Буганова, Артема Левкивского и Веру Лебединец.

Тела погибших были отнесены во Дворец культуры машиностроителей под исполнение оркестра. Память жертв собравшихся почтили минутой молчания.

На прощание приехал и глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский.

Стрельба на "Южмаше" в Днепре: что известно

В результате жестокой стрельбы в Днепре, которую в ночь на 27 января устроил нацгвардеец Артем Рябчук, погибли 5 человек. Семьям погибших выплатят по 1,8 миллиона гривен денежной помощи, будут и выплаты от местных властей. Еще 5 человек пострадали в результате жуткого инцидента. Некоторые из них – до сих пор в тяжелом состоянии.

21-летнему нападающему Артему Рябчуку сообщили о подозрении по статьям об умышленном убийстве, похищении, присвоении и вымогательстве военнослужащим оружия и боевых припасов и дезертирстве.

Советник министра внутренних дел Артем Геращенко предположил, что ему грозит пожизненное заключение. Однако сначала нужно получить заключение психической экспертизы.

К теме – семьям погибших в стрельбе выплатят компенсацию: смотрите видео