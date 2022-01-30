На Херсонщині попрощалися з 3 нацгвардійцями, які загинули під час стрілянини у Дніпрі

У Херсонській області 30 січня попрощалися з нацгвардійцями, які загинули під час стрілянини на "Південмаші" у Дніпрі. В останню путь провели Олександра Буганова, Леоніда Черніка та Артема Левківського.

Усі вони загинули на території заводу "Південмаш" від вогнепальних поранень, несумісних з життям. Стрілянину тоді влаштував нацгвардієць Артем Рябчук.

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На Херсонщині попрощалися з 3 нацгвардійцями

У Херсонській області в останню путь 30 січня провели загиблих у стрілянині військовослужбовців Національної гвардії України:

Олександра Буганова – у Подокалицівці,

Леоніда Черника – в Каховці,

Артема Левківського – в Олешках.

Попрощатися із нацгвардійцями прийшли близькі, родичі, друзі та колеги по службі, а також сотні місцевих жителів. Військовослужбовців поховали у населених пунктах, де вони народилися та виросли, де проживають їхні батьки.

На Херсонщині попрощалися зі загиблими нацгвардійцями: Фото Нацгвардії

Прощання зі жертвами стрілянини у Дніпрі

Зі загиблими внаслідок стрілянини 29 січня попрощалися й у Дніпрі. Рідні, правоохоронці, військові та небайдужі провели в останній путь Леоніда Черника, Олександра Драгана, Олександра Буганова, Артема Левківського та Віру Лебединець.

Тіла загиблих віднесли у Палац культури машинобудівників під виконання оркестру. Пам'ять жертв присутні вшанували хвилиною мовчання.

На прощання приїхав і глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський.

Стрілянина на "Південмаші" у Дніпрі: що відомо

Внаслідок жорстокої стрілянини у Дніпрі, яку в ніч на 27 січня влаштував нацгвардієць Артем Рябчук, загинули 5 людей. Сім'ям загиблих виплатять по 1,8 мільйона гривень грошової допомоги, будуть й виплати від місцевої влади. Ще 5 людей постраждали внаслідок моторошного інциденту. Деякі з них – досі у важкому стані.

21-річному нападнику Артему Рябчуку повідомили про підозру за статтями про умисне вбивство, викрадення, привласнення й вимагання військовослужбовцем зброї та бойових припасів та дезертирство.

Радник міністра внутрішніх справ Артем Геращенко припустив, що йому загрожує довічне ув'язнення. Однак спочатку потрібно отримати висновки психічної експертизи.

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