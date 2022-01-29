Военная часть 3021 в Днепре охраняет территории завода "Южмаш", где производят ракеты-носители. В 2017 году там на службе по официальной версии совершил самоубийство 19-летний Мансур Вержаковский с Кировоградщины.

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Пуля попала в шею и вышла через голову

По словам отца погибшего, тоже Мансура, его сын прослужил в Нацгвардии 2 месяца. 17 января 2018 года ему позвонили и сообщили, что он совершил самоубийство. За день до того сын просил распечатать выписку из банка, потому что с его карточки якобы исчезли 200 гривен.

Пуля попала в шею и вышла через голову. Независимый судмедэксперт нам сообщил, что траектория пули не является естественной. Физически сделать сам такой выстрел он не мог,

– говорит мужчина.

Он уверяет, что сын не жаловался на сослуживцев и не рассказывал о конфликтах.

"На фото есть предсмертная записка со словами "Мама и папа, я вас люблю", но в протоколе осмотра места происшествия ее нет. На кулаке перчатка, автомат разобран, и отсутствует крышка механизма затвора. На стражу заступать без нее нельзя. Но в сфотографированном номере оружия, которое позже появилось в деле, уже есть эта крышка затвора", – говорит отец.

Дело о смерти криворожанина пытались закрыть четыре раза. Теперь, по словам отца погибшего, его снова открыли.

До конца не знаю кого похоронила

В июле 2019 года также в этой части в Днепре произошло загадочное самоубийство военного. 20-летний Андрей Киба из Кировоградской области погиб через 2 с половиной месяца с начала службы.

Мать парня до сих пор не знает обстоятельств его смерти. Кроме того, были трудности, когда забирала тело сына домой.

Мы с мужем, кумом и водителем поехали на опознание. Вместо этого нас повели к женщине-следователю, которая рассказывала мне ужасные вещи, будто хотела добить. Хотела даже отправить меня в больницу на "скорой", но я отказалась,

– говорит Анна Киба.

Как утверждает женщина, к концу дня ей сказали, что морг закрывается и тело сына можно забрать, но без документов. При этом в пути машина с телом, которую сопровождали военные, поехала вперед и исчезла.

"Мы не понимали, куда он делся. На следующий день утром мне позвонили из морга и сказали, что привезли солдата. Патологоанатом позже заявил, что в морг его доставили только в четыре часа утра. Мне кажется, что это было сделано специально. Возможно, я хоронила не своего ребенка", – предполагает женщина.

Также ей не разрешили открыть гроб с сыном, объяснив, что тело уже начало разлагаться.

Думаю, что мой сын стал свидетелем того, чего не должен был видеть. Его убрали. Так или иначе, уже 2,5 года нам меняют следователей. Все это время я до конца не знаю, кого похоронила,

– говорит Анна Киба.

Что говорят бывшие служащие

Как рассказывают бывшие работники воинской части 3021, среди сотрудников и военных и раньше часто происходили разные стычки, моральный прессинг и драки.

В интернете даже начали активно делиться историями неуставных взаимоотношений именно в этой части.

Когда я там служил, было очень много неуставных взаимоотношений. Линейные офицеры и прапорщики выпивали. Грабили завод, используя связи. Если Артемий Рябчук говорит о травле, то над ним вполне могли совершать чуть ли не сексуальное насилие,

– рассказал экс-офицер части Леонид.

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