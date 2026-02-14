Повторная повестка: что ждет тех, кто игнорирует вызов в ТЦК

Если военнообязанный не явился в ТЦК после вручения повестки, ее могут прислать повторно. Однако каждое игнорирование может привести к штрафу или другим административным ответственностям.

Каждая новая проигнорированная повестка будет сопровождаться штрафом. Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Что грозит за игнорирование повесток?

Военнообязанным гражданам Украины, которые не реагируют на повестки и не появляются для обновления данных в ТЦК, грозят штрафы.

Повестки могут направляться повторно, пока человек не выполнит требование о явке или обновления учетных данных. Каждое нарушение зафиксировано законом и влечет за собой административную ответственность по статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Штрафы колеблются от 17 до 25 тысяч гривен. За неуплату в течение 15 дней государство может применить более серьезные меры, например, арест банковских счетов.

В то же время уплата штрафа не снимает обязанностей по воинскому учету и мобилизации. Она лишь закрывает конкретное нарушение, но не отменяет потребность появляться и обновлять свои данные.

Какие новости по мобилизации в Украине?