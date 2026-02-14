Каждая новая проигнорированная повестка будет сопровождаться штрафом. Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Что грозит за игнорирование повесток?
Военнообязанным гражданам Украины, которые не реагируют на повестки и не появляются для обновления данных в ТЦК, грозят штрафы.
Повестки могут направляться повторно, пока человек не выполнит требование о явке или обновления учетных данных. Каждое нарушение зафиксировано законом и влечет за собой административную ответственность по статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Штрафы колеблются от 17 до 25 тысяч гривен. За неуплату в течение 15 дней государство может применить более серьезные меры, например, арест банковских счетов.
В то же время уплата штрафа не снимает обязанностей по воинскому учету и мобилизации. Она лишь закрывает конкретное нарушение, но не отменяет потребность появляться и обновлять свои данные.
Какие новости по мобилизации в Украине?
- Появились новые правила отсрочки в Резерв+. Они значительно расширяют возможности для многодетных родителей. Теперь учитываются все дети до 18 лет, независимо от того, родились ли они в одном браке, а не только трое или более детей в действующем браке. Участие в программе доступно родителям, которые имеют трех и более детей, не имеют долгов по алиментам и дети которых родились в Украине.
- Кроме этого, отныне мужчины и женщины старше 60 лет могут служить по контракту во время военного положения сроком на один год с возможностью продления еще на год. Для этого нужна пригодность по состоянию здоровья и письменное согласие командира части.
- Молодые военнослужащие в возрасте от 18 до 24 лет, которые проходят службу по контракту, смогут получить вотсрочку от мобилизации на один год после завершения своего контракта. Это означает, что после службы они не будут подпадать под призыв, а это стимулирует добровольное заключение контрактов среди молодежи.