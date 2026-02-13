Система также автоматически будет проверять, есть ли долги по алиментам в Едином реестре должников. Об этом сообщили в Минобороны.

Что изменилось после обновления программы?

Ранее право на онлайн-отсрочку имели только многодетные родители, у которых трое или более детей родились в одном браке. Теперь при проверке будут учитывать всех несовершеннолетних детей, независимо от того, появились ли они в действующем браке.

Родители смогут принять участие, если:

имеют трех или более детей до 18 лет;

не являются должниками по уплате алиментов;

имеют детей, которые родились в Украине;

Также необходимо будет ввести данные, в частности ФИО, дату рождения и налоговый номер.

Сначала услугу смогут протестировать только пользователи из бета-списка. После этого она станет доступной в Резерв+ для всех многодетных родителей.

Впрочем, если в реестрах есть ошибки или долг по уплате алиментов, который превышает сумму за три месяца, отсрочку не оформят. Сначала нужно будет обновить данные и погасить задолженность.

