Cистема також автоматично перевірятиме, чи є борги по аліментах у Єдиному реєстрі боржників. Про це повідомили в Міноборони.

Що змінилося після оновлення програми?

Раніше право на онлайн-відстрочку мали лише багатодітні батьки, у яких троє або більше дітей народилися в одному шлюбі. Відтепер під час перевірки враховуватимуть усіх неповнолітніх дітей, незалежно від того, чи з’явилися вони в чинному шлюбі.

Батьки зможуть взяти участь, якщо:

мають трьох або більше дітей до 18 років;

не є боржниками зі сплати аліментів;

мають дітей, які народилися в Україні;

Також необхідно буде ввести дані, зокрема ПІБ, дату народження та податковий номер.

Спочатку послугу зможуть протестувати лише користувачі з бета-списку. Після цього вона стане доступною в Резерв+ для всіх багатодітних батьків.

Втім, якщо в реєстрах є помилки або борг зі сплати аліментів, який перевищує суму за три місяці, відстрочку не оформлять. Спершу потрібно буде оновити дані та погасити заборгованість.

