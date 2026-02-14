Кожна нова проігнорована повістка буде супроводжуватись штрафом. Про це йдеться в Законі України "Про військовий обов’язок і військову службу" та Законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Читайте також Мобілізація в Україні: хто може втратити відстрочку через борги

Що загрожує за ігнорування повісток?

Військовозобов'язаним громадянам України, які не реагують на повістки та не з'являються для оновлення даних до ТЦК, загрожують штрафи.

Повістки можуть надсилатися повторно, доки людина не виконає вимогу щодо явки або оновлення облікових даних. Кожне порушення зафіксоване законом і тягне за собою адміністративну відповідальність за статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Штрафи коливаються від 17 до 25 тисяч гривень. За несплату протягом 15 днів держава може застосувати серйозніші заходи, наприклад, арешт банківських рахунків.

Водночас сплата штрафу не знімає обов'язків щодо військового обліку та мобілізації. Вона лише закриває конкретне порушення, але не скасовує потребу з'являтися та оновлювати свої дані.

Які новини щодо мобілізації в Україні?