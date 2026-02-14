Кожна нова проігнорована повістка буде супроводжуватись штрафом. Про це йдеться в Законі України "Про військовий обов’язок і військову службу" та Законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Що загрожує за ігнорування повісток?
Військовозобов'язаним громадянам України, які не реагують на повістки та не з'являються для оновлення даних до ТЦК, загрожують штрафи.
Повістки можуть надсилатися повторно, доки людина не виконає вимогу щодо явки або оновлення облікових даних. Кожне порушення зафіксоване законом і тягне за собою адміністративну відповідальність за статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Штрафи коливаються від 17 до 25 тисяч гривень. За несплату протягом 15 днів держава може застосувати серйозніші заходи, наприклад, арешт банківських рахунків.
Водночас сплата штрафу не знімає обов'язків щодо військового обліку та мобілізації. Вона лише закриває конкретне порушення, але не скасовує потребу з'являтися та оновлювати свої дані.
Які новини щодо мобілізації в Україні?
- З'явились нові правила відстрочки в Резерв+. Вони значно розширюють можливості для багатодітних батьків. Тепер враховуються всі діти до 18 років, незалежно від того, чи народилися вони в одному шлюбі, а не тільки троє або більше дітей у чинному шлюбі. Участь у програмі доступна батькам, які мають трьох і більше дітей, не мають боргів по аліментах і діти яких народилися в Україні.
- Окрім цього, відтепер чоловіки та жінки старші 60 років можуть служити за контрактом під час воєнного стану строком на один рік із можливістю продовження ще на рік. Для цього потрібна придатність за станом здоров'я та письмова згода командира частини.
- Молоді військовослужбовці віком від 18 до 24 років, які проходять службу за контрактом, зможуть отримати відстрочку від мобілізації на один рік після завершення свого контракту. Це означає, що після служби вони не підпадатимуть під призов, а це стимулює добровільне укладання контрактів серед молоді.