Или сложные 28 пунктов, или крайне тяжелая зима, – Зеленский рассказал о давлении на Украину

Владимир Зеленский отметил, что на Украину сейчас осуществляется одно из самых тяжелых давлений за войну. Нашу страну заставляют выбирать между 28 пунктами "мирного плана" и очень сложной зимой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента Украины от 21 ноября.

Владимир Зеленский отметил, что сейчас один из самых тяжелых моментов истории нашего государства. Сейчас давление на Украину одно из самых тяжелых.

Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Или потеря достоинства, или риск потери ключевого партнера, или сложные 28 пунктов (мирного плана, который предлагают США и Россия – 24 Канал), или крайне тяжелая зима и дальнейшие риски. Жизнь без свободы, без достоинства, без справедливости,

– сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что украинская власть не делает громких заявлений, а будет спокойно работать с Америкой и всеми партнерами.

"Будет конструктивный поиск решений с нашим главным партнером (США – 24 Канал). Я буду приводить аргументы, я буду убеждать, предлагать альтернативы, но точно мы не дадим врагу поводов сказать, что это Украина не хочет мира, что это она срывает процесс и это Украина не готова к дипломатии. Такого не будет", – отметил украинский лидер.

Он также подчеркнул, что Украина будет работать быстро в пятницу, субботу и воскресенье, всю следующую неделю и столько, сколько это будет нужно.

В режиме 24/7 я буду бороться за то, чтобы среди всех пунктов плана не было пропущено не менее двух – это достоинство и свобода украинцев. Потому что именно на этом базируется все остальное – наш суверенитет, наша независимость, наша земля, наши люди. И украинское будущее,

– отметил глава государства.

Кстати, генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала отметил, что Россия давит на Украину на нескольких фронтах и сотрудничает с администрацией Трампа, чтобы представить Украину как виновника в срыве мирных переговоров. В ответ на это Киеву надо привлечь все ресурсы – контакты с Трампом, Вэнсом, Рубио, Конгрессом, Сенатом и так далее – чтобы продолжить дальше процесс поддержки Украины.