Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, – Зеленський розповів про тиск на Україну

Володимир Зеленський зазначив, що на Україну наразі здійснюється один із найважчих тисків за війну. Нашу країну змушують обирати між 28 пунктами "мирного плану" та дуже складною зимою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента України від 21 листопада.

Володимир Зеленський зазначив, що зараз один з найважчих моментів історії нашої держави. Зараз тиск на Україну один з найважчих.

Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, або складні 28 пунктів (мирного плану, який пропонують США та Росія – 24 Канал), або вкрай важка зима та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості,

– сказав президент.

Глава держави наголосив, що українська влада не робить гучних заяв, а буде спокійно працювати з Америкою та всіма партнерами.

"Буде конструктивний пошук рішень з нашим головним партнером (США – 24 Канал). Я буду наводити аргументи, я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес і це Україна не готова до дипломатії. Такого не буде", – зауважив український лідер.

Він також підкреслив, що Україна працюватиме швидко в п'ятницю, суботу і неділю, весь наступний тиждень і стільки, скільки це буде потрібно.

В режимі 24/7 я буду боротися за те, аби серед усіх пунктів плану не було пропущено щонайменше двох – це гідність і свобода українців. Бо саме на цьому базується все інше – наш суверенітет, наша незалежність, наша земля, наші люди. І українське майбутнє,

– зауважив глава держави.

До речі, генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в етері 24 Каналу наголосив, що Росія тисне на Україну на кількох фронтах і співпрацює з адміністрацією Трампа, щоб представити Україну як винуватця у зриві мирних переговорів. У відповідь на це Києву треба залучити всі ресурси – контакти з Трампом, Венсом, Рубіо, Конгресом, Сенатом тощо – щоб продовжити далі процес підтримки України.

Яка позиція України та Європи стосовно "мирного плану" США?