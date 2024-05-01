Бананы и кокосы в подарок: политолог сказал, кто может приехать на инаугурацию Путина

В России 7 мая должна состояться так называемая "инаугурация" Владимира Путина, когда "царя официально посадят на трон". Однако ждать больших гостей главе Кремля не стоит.

Политолог Николай Давидюк рассказал 24 Каналу, что сейчас по всем саваннам в Африке ловят косуль и готовят дары от африканских племен в виде бананов и кокосов, чтобы принести их Владимиру Путину и поздравить его с "очередной племенной победой". Однако из нормальных стран – Германии, Франции, США, Британии, Китая – никто на инаугурацию не поедет.

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Нет смысла ехать

Николай Давидюк отметил, что Украина уничтожила треть российской нефтепромышленности, то есть там сейчас самая большая бензоколонка, которая не имеет нефти. У Путина проблемы с войной и деньгами, к тому же другим государствам нет смысла ехать, чтобы "вытирать свои руки о Гитлера 1945 года".

Да, кто-то все же поедет: у одних долги и обещания, у других – просьбы. Понятно, что племена приедут, но это будет худшая инаугурация Путина. За все время у него не было такой малой международной поддержки, хотя это не первая война, когда он занимает свою должность, – была и грузинская война,

– отметил политолог.

По его словам, россияне выбрали полупрезидента: он вроде бы может быть премьер-министром и управлять внутри, но не может представлять Россию на внешней арене, потому что Владимира Путина признают лишь некоторые вассалы из Средней Азии, на островах Улувату и некоторых островных государствах, которые просто хотят выехать и увидеть людей. Поэтому они воспользуются этой возможностью и поедут в "политический туризм". Но в целом представительства не будет, а Путина ждет дырявая инаугурация.

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